Fracaso rotundo de Colón que seguirá jugando en la Primera Nacional

Eso le impidió definir de local y contar con ventaja deportiva. Y ese fue el motivo principal por el cual se quedó con las manos vacías y sin conseguir el objetivo.

Un primer tiempo muy equilibrado

El primer cuarto de hora fue muy disputado, friccionado, donde ambos equipos se dedicaron a meter más que a jugar. En ese contexto, Colón fue el que tomó la iniciativa manejando el balón y All Boys tratando de jugar de manera directa con pelotazos.

Pero ninguno de los dos tenía claridad en los metros finales. Colón avisó a los 17' con una contra que terminó Braian Guille rematando pero el balón fue a las manos de Lisandro Mitre.

El más movedizo en el Sabalero era Guille quien buscaba el balón y trataba de desequilibrar en el mano a mano. El elenco local buscaba atacar por los costados con sus extremos y finalizar con centros cruzados.

Era muy poco lo que pasaba frente a los arcos. Algunos tiros y córners para los dos equipos que no lograban aprovechar. Ambos se neutralizaban, pero no tenían demasiadas ideas a la hora de generar juego.

Colón a los 23' dispuso de la chance más clara. Un tiro de esquina ejecutado por Braian Guille encontró la cabeza de Genaro Rossi, pero el cabezazo de pique al suelo se fue desviado.

Daba la sensación que a All Boys le pesaba el partido, como para tomar el protagonismo y estaba más pendiente de lo que pudiera proponer Colón.

Por ello, el elenco sabalero se insinuaba mejor, al menos se mostraba más aplomado y además no sufría en defensa. Estaba atento para imponerse en los duelos defensivos y en los anticipos.

A los 37' Christian Bernardi ejecutó un tiro libre, pero la pelota se fue por arriba del travesaño. Colón era más que All Boys pero le estaba faltando la puntada final para desnivelar.

Sin embargo, la llegada más clara del primer tiempo se produjo en tiempo de descuento. Un centro desde la derecha, un cabezazo dentro del área de Thiago Calone y la salvada providencial de Tomás Giménez quien terminó despejando con el pie.

El arquero sabalero que fue titular en lugar del lesionado Manuel Vicentini, terminó siendo clave en la primera etapa para mantener con vida a Colón, ya que un gol de All Boys hubiese significado un golpe difícil de asimilar.

Arrancó perdiendo, lo empató y pudo ganarlo en el segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo pareció que All Boys salía más decidido a jugar en campo de Colón. Pero fue solo un espejismo, ya que rápidamente el trámite de juego se equilibró. Y nuevamente comenzaron a aparecer las imprecisiones.

Se luchaba mucho y se jugaba muy poco. Aún así, cuando la pelota iba por abajo, era Colón el que mostraba mejores argumentos como para ponerse en ventaja.

Pero cuando Colón estaba mejor, en una pelota quieta, All Boys se puso en ventaja. A los 13' un tiro de esquina desde la izquierda y el anticipo de cabeza de Jonathan Ferrari para vencer a Giménez y establecer el 1-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1853612099617861730&partner=&hide_thread=false ¡EL ALBO ABRIÓ EL MARCADOR! #NacionalEnTyCSports A los 13' del segundo tiempo, Jonathan Ferrari puso el 1-0 para #AllBoys ante #Colón. Con este resultado, el conjunto de Floresta avanza a la siguiente ronda del reducido. pic.twitter.com/7yR31fAkDF — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2024

Luego del gol, el entrenador sabalero Diego Osella movió el banco. Adentro Oscar Garrido y José Neris y los que salieron fueron Herrera y Jourdan, ambos de muy flojo rendimiento.

Colón estuvo muy cerca de empatar a los 23' con una maniobra individual de Braian Guille, el mejor jugador del Sabalero quien encaró a la carrera, superó a un rival y su remate se fue cerca del caño derecho del arco local.

A los 32' el Rojinegro estuvo muy cerca del empate. La perdió Hernán Grana, la robó Joel Soñora quien sacó un remate al primer palo que propició una estupenda tapada de Lisandro Mitre.

Soñora y Facundo Taborda ingresaron a los 30' en lugar de Talpone y Bernardi. Dos ingresos para intentar darle mayor movilidad a la zona del mediocampo.

Y fue clave el ingreso de Soñora para que a los 39' el volante marcara el gol de Colón. La inició y la terminó con un remate que dio en el palo derecho y cruzó la línea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1853618522854711300&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL SABALERO! #NacionalEnTyCSports A los 40' del segundo tiempo, Joel Soñora puso el 1-1 para #Colón ante #AllBoys. Con este resultado, el conjunto de Floresta avanza a la siguiente ronda del reducido. pic.twitter.com/eBlPnI8PJ7 — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2024

Colón lo fue a buscar y mereció ganarlo. Porque en tiempo de descuento lo tuvo Facundo Taborda pero su remate cruzado se fue desviado.

Y en el sexto minuto de descuento. José Neris estuvo a punto de convertirse en héroe. Con un remate dentro del área que se fue pegado al caño derecho.

Esta vez, el Sabalero hizo todo para seguir. Lo que no había mostrado en la segunda rueda lo sacó a relucir en este partido, en donde fue más que su rival y merecía pasar. Pero no tuvo la dosis de fortuna y se quedó con las manos vacías.

Un golpazo para un club que se armó para ascender, pero que en la segunda rueda hizo todo mal. Lo obligó a definir como visitante y en desventaja deportiva y lo terminó pagando muy caro.

Síntesis

All Boys: 1-Lisandro Mitre; 4-Hernán Grana, 2-Maximiliano Coronel, 6-Jonathan Ferrari, 3-Alejo Tabares; 5-Santiago Galucci, 7-Ignacio Figueroa, 11-Juan Pablo Passaglia; 8-Juan Carlos Salas, 9-Franco Toloza y 10-Thiago Calone. DT: Mariano Campodónico.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Fabián Henríquez, 7-Nicolás Talpone, 5-Alan Forneris; 8-Federico Jourdan, 10-Christian Bernardi, 11-Braian Guille; y 9-Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Goles: ST 13' Jonathan Ferrari (A), 39' Joel Soñora (C).

Cambios: ST 16' Oscar Garrido x Herrera (C), José Neris x Jourdan (C), 23' Tobías Bovone x Galucci (A), Gabriel Pasula x Coronel (A), 30' Joel Soñora x Bernardi (C), Facundo Taborda x Talpone (C), 34' Benjamín González x Toloza (A), 41' Santiago Rodríguez x Ferrari (A), Javier Toledo x Henríquez (C).

Amonestados: Guille, Herrera y Talpone (C), Toloza y Galucci (A).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Islas Malvinas.