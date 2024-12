Frontini se ilusiona con dirigir a Colón, por UNO 106.3: "Uno sabe la dimensión de este club"

• LEER MÁS: Colón le notificó a Tomás Paredes que firmará su primer contrato

De igual modo, atendiendo a que estaría en una lista de pretendidos, Frontini no pudo ocultar su expectativa al respecto: "Uno sabe la dimensión de lo que es Colón. Inesperado quizás este 2024, porque a comienzos de año, cuando empecé en Temperley, lo dábamos como el gran candidato sin dudas. Sobre todo, porque es algo que tendrá que buscar siempre en una categoría en la que no debería estar. Pero antes que nada debe llegar la posibilidad concreta y por ahora no hay nada".

FrontiniTemperley.jpg Pablo Frontini se ilusiona con dirigir a Colón.

Un posible proyecto en Colón

En otro tramo de la charla, el técnico expuso el plan que podría desplegar si tiene la chance de tomar las riendas: "A Colón seguramente se le irán muchos jugadores y luego vendrá algo nuevo, teniendo en cuenta de que en inferiores siempre hay buenos talentos. Entonces, habría que ver qué se necesita para hacer un equipo fuerte en la Primera Nacional, pero hace rato ya se sabe que nadie te garantiza nada. Y tener claro los objetivos y a dónde apuntar, entendiendo que es un calendario largo, con rendimientos buenos y malos".

Asimismo, agregó: "Ser regular es lo que te lleva a pelear por cosas importantes. Me pasó en varios equipos, donde no perder te hace crecer la confianza. Parece lógico, pero no es fácil y para Colón el empate no es bueno, porque se vuelve una presión. Entonces, en un torneo tan largo y sin receso, se vuelve desgastante y es clave sostener el rendimiento. A Colón creo que le faltó ganar varios encuentros seguidos. Después de la salida de Iván no lo pudo lograr".

El cuerpo técnico de Pablo Frontini

"Tengo dos ayudantes. Uno es Gustavo Gallegos y tengo que resolver el otro, porque Juanma Cobo está ahora con Omar De Felippe. Si se da lo de Colón, podría sumarse Alexis Ferrero. Después, tengo un entrenador de arqueros, que es Eduardo González; el profe Marcelo Frezzini y el analista Rodrigo Álvarez", concluyó.

Escucha la nota con Pablo Frontini en UNO 106.3