El pasado martes se hizo oficial que las elecciones en Colón no se desarrollarán en diciembre como estaban pautadas, en una resolución que se dio a conocer por parte de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). Justamente Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, salió a justificar las razones de dicha decisión.

Gabriel Somaglia salió a escena debido a que también salieron a hablar algunos referentes de la vida política de Colón, como Gustavo Abraham y Ricardo Magdalena, quienes en diálogo con LT10 opinaron sobre la suspensión de las elecciones con motivo de la pandemia del coronavirus, y sobre todo el segundo opositor a la actual dirigencia cuestionó por lo que a su entender fue una apresurada decisión.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, habló con Diez en Deportes por LT10 y comenzó diciendo: "Viene bien la posibilidad de hablar porque la decisión que tomó la IGPJ no está particularizado en algún club en particular, no tiene relación directa con Colón o Newell's".

Y Somaglia, agregó: "Esto es genérico, para todas las asociaciones civiles, incluso para las que no tienen actividad deportiva. En Santa Fe tenemos muchísimas asociaciones, es imposible celebrar asambleas de la envergadura que tienen Colón o Newell's".

Elecciones Colón.jpg Gabriel Somaglia justificó la decisión de suspender las elecciones en Colón y Newell's.

"A mí me tocó ser síndico de Colón en una acefalía. Acá lo que se dilata son los pasos para celebrar una elección. Hubo muchas consultas sobre los mandatos de las comisiones directivas, el Código Civil es muy claro, los administradores siguen en sus mandatos hasta que sean reemplazados en una próxima asamblea, sea a tiempo o fuera de tiempo", agregó Gabriel Somaglia sobre los alcances de la medida tomada por la IGPJ.

Más tarde, señaló: "Esto engloba a todas las asociaciones sin ningún tipo de distinción. Las reuniones que se pueden dar antes de las elecciones, como podría ser en Colón, están prohibidas al igual que cualquier otra, como las familiares o los acontecimientos que reúnen a más de ocho o nueve personas. Persona Jurídica fiscaliza que los actos que se llevan adelante sean dentro de la ley. Como esos actos están impedidos por un decreto de necesidad y urgencia, se tomó esa decisión. Esto no es un capricho, es la ley y hay que cumplirla".

Por último, cuando se le preguntó por la posibilidad de proclamar a una lista única, según lo expresado por algunos sectores de la oposición en Colón, Gabriel Somaglia afirmó: "Si la presentación de una lista implica dar por ganada la elección y no debe celebrarse una asamblea para configurar el requisito de la legitimación de los electos, no sería imposible. Si el estatuto de Colón lo autoriza obviamente que podrán transitar en ese marco".