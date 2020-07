Gandín: "El Colón de Basile fue el mejor plantel de mi vida"

Darío Gandín lleva a Colón en la piel desde pequeño. Nació en Villa María Selva, se crió en Agua y Energía y empezó a explotar sus cualidades como goleador en Atlético de Rafaela.

El Chipi charló con radio Gol 96.7 para repasar su trayectoria, el presente, y contar ricas anécdotas que lo fueron marcando dentro y fuera de una cancha de fútbol.

"A los 16 años debuté en Primera con Rafaela. En 2003 ascendimos, jugué un año entero y después me compró Colón. Siempre digo que fue el mejor plantel de mi vida, de mi carrera, me lleva Coco Basile, con Píccoli, Garcé, Bedoya, Giovanni Hernández, Bichi Fuertes, un equipazo".

Más adelante, reconoció que "cuando llegás como refuerzo a un plantel nuevo por ahí tenés que adaptarte y estar a la altura, no tuve mucha continuidad, con la expulsión de Bichi tuve continuidad, siento que no rendí al máximo en mi primera etapa, si después en 2008 cuando volví, hice muchos goles, empecé con Leo Astrada y después el Turco Mohamed, después me venden a Independiente".

Gandín confesó en otro tramo de la charla que "en Independiente me tocó ser capitán, pelear los dos campeonatos y entrar a una Copa, creo que fue mi mejor etapa como futbolista. No tengo que reprocharme ni arrepentirme de nada, hoy el cuidado del jugador es diferente, tal vez con los cuidados de ahora podría haber jugado más años pero me siento un privilegiado".

Entre tantas anécdotas que recuerda, el exdelantero rojinegro sostuvo que "un día me mandan a llamar abajo del hotel porque una persona me pidió que sea padrino de su hijo, fue algo increíble. También en aquel partido con Olimpo, cuando los hinchas entraron a la cancha y me sacaron hasta los botines. Para mí eran una cábala, porque siempre convertía, la gente de Unión hasta sacó afiches cuando los empecé a pedir para que me los devuelvan".

Chipi2.jpg Chipi Gandín perdió la categoría con Colón en 2014.

Esa última etapa en Colón, desembocó lamentablemente en el descenso con la disputa de aquel recordado partido frente a Atlético de Rafaela en Rosario. Al respecto disparó: "Cuando quedaron todos pibes en el último semestre, también nos quedamos solos, sin dirigentes, desde adentro se sufrió bastante. A Alario y Meli lo habían desalojado de sus departamentos, la gente no sabe todo lo que pasamos, quedó puertas para adentro en un momento duro".

Lo más importante es lo que fue cosechando Gandín, a tal punto de expresar que "los más chicos entendieron que era parte del fútbol, después se fueron muchos al exterior. Pipa me escribe para saludarme, hablo con Meli, Mugni. En ese momento eran chicos y escucharon mis consejos, hoy son jugadores de elite".

En la parte final, al momento de volver a hablar de aquel descenso en 2014, Chipi enfatizó: "Tenía amigos, familia en la cancha ese día. Fue un partido que no se jugó bien, Rafaela fue superior, nos dio vida que erraron goles, pero fueron justos ganadores. Nada para reprochar porque con los pibes pusimos la cara en un momento difícil de Colón".