Garcés: "Es una vergüenza lo que hizo Lamolina, es un soberbio"

"No estaba el VAR en esa jugada, tampoco en el primer tiempo, fue todo una vergüenza, no podemos hacer nada contra eso. Nos acercamos, nos amonestó, nos decía que le avisaban que era penal, pero nos mintió en la cara, otra vez no lo jugadores", agregó Facundo Garcés.

Pero no se quedó allí y siguió hablando desde lo futbolístico del empate de Colón y la tarea de Nicolás Lamolina: "Con eso no alcanza, tenemos que tratar de ganar, lo que pasó no puede suceder, hay que ver quién se tiene que hacer cargo, esto nos está pasando bastante seguido, nosotros estamos haciendo nuestro laburo y nunca se equivocan contra nosotros".

"Es una persona muy soberbia, te falta el respeto, por eso cobró lo que cobró, la falta fue inexistente", cerró Facundo Garcés, tras el empate de Colón ante Central en el Gigante de Arroyito.