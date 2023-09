Garcés: "Duele que se nos escape de esa manera el partido"

El capitán Facundo Garcés se refirió a la derrota de Colón ante Huracán y reveló: "Espero que nos sirva para que no nos vuelva a pasar".

Facundo Garcés comenzó diciendo: "Duele mucho, duele que se nos escape de esa manera pero tampoco fuimos un desastre, la verdad que generamos, jugamos por momentos y sabemos que jugando de esta manera van a ser más los puntos que logremos que los que dejemos en el camino. Da mucha bronca porque ya teníamos el resultado adentro, teníamos la ventaja que era lo que necesitábamos, estábamos jugando con la desesperación de ellos, espero que esto nos sirva para lo que viene".

En cuanto a su permanencia en Colón, luego de que sonara en varios equipos de Europa, Facundo Garcés dijo: "Sí, estoy tranquilo. Cuando se dé se dará y eso es algo que no me marea no pienso en eso, nunca pensé en eso. Sí que si llegaba algo y sea beneficioso para el club, lo analizaremos y lo tomaremos pero sino mi cabeza está acá adentro, soy capitán del grupo y hay que meter para adelante".

Y volvió a la forma en que Huracán les ganó el partido y analizó: "También nos pasó con Talleres, fueron de contra, no es que fue una jugada en la que defendimos mal o si que quedamos mal parados, corrimos mal pero bueno, sabemos que siendo defensores hay que tratar de mantener al cero. Nos duele que nos conviertan, nos duele mucho pero bueno, ahora ya está, tenemos que descansar, recuperarnos y a pensar en lo que viene que es muy importante".

Para cerrar de la siguiente manera: "Da mucha bronca perder así porque no nos estaban generando, no nos estaban pateando al arco estaban desesperados, tenían a toda la gente en contra y bueno, ojalá que esto nos sirva para que no nos vuelva a ocurrir".