Gorosito: "Fue un partido parejo, esto va a ser así hasta el final"

En cuanto a las fatalidades en los goles de Huracán, Néstor Gorosito dijo: "Esto va a ser así hasta el final, fue un partido parejo, tuvimos dos errores puntuales y encontraron los goles. Por ahí hubo jugadas de goles y no me acuerdo. Pero no hubo situaciones ni a favor ni en contra. Tuvimos la de Favio Álvarez, pero ellos tampoco tuvieron".

"Desgraciadamente justo se patina Beto (Espínola). Es todo teoría, lo ideal era aguantar un poquito. En una fatalidad encontraron el gol. Fue muy rápido, no hubo merecimientos. Hicimos el gol, y pasaron dos o tres minutos y nos convirtieron en una fatalidad más que en una jugada elaborada", agregó Néstor Gorosito.

Luego, se le preguntó por los debutantes Germán Conti y Ángel Cardozo Lucena, y reveló: "Conti entró en un momento difícil. El Flaco es buen defensor, Más también entró en un momento adverso, con un hombre menos. Lucena mostró categoría, personalidad, en un partido que no fue fácil. Cuando se acostumbre al ritmo argentino cada vez va a jugar mejor".

Y en cuanto a los goles de Huracán, Néstor Gorosito reveló: "No hubo desconcentración, se patinó Beto, encontraron el gol. En el segundo fue una equivocación nuestra, pero no hubo desconcentración, no me pareció".

Gorosito.jpg Télam

En otro tramo, se le preguntó sobre si incidió en Colón el partido que jugó hace pocas horas ante Talleres, y Néstor Gorosito reveló: "Era lógico, tras jugar a las dos de la tarde, con mucho sol. Ellos venían con más descanso, pero no se notó una diferencia física".

Más adelante, disparó: "Nosotros tenemos que funcionar como equipo, se generó poco volumen en ofensiva, nos faltó profundidad, tenemos que tratar de mejorar para tener más tranquilidad en los últimos metros".

Sobre el desempeño de Fernando Rapallini, en el partido entre Colón y Huracán, Néstor Gorosito reveló: "Bien, no creo que haya influido en el resultado. La expulsión de Delgado está bien, el foul que antecede al gol no fue, dirigió bien".

Y luego, remarcó: "Este es nuestro cuarto partido, veníamos jugando bien, jugamos un buen partido ante Independiente y Gimnasia, uno muy bueno ante Talleres. Hoy no merecimos perder, si mantenemos esta forma y volumen de juego vamos a tener más posibilidades de ganar".

"Batallini viene trayendo una talalgia, se viene infiltrando. Los últimos tres partidos jugó infiltrado. Goltz y Benítez andan con contracturas, los doctores seguramente los estudiarán para ver si hay un grado mejor. Por Delgado seguramente va a jugar Más".