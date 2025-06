Gigliotti, crítico en Colón: "No alcanza con hacer un gol, hay que salir a ganarlo"

“Para mí el partido no fue malo, pero cuando hacés un gol no podés meterte atrás. Con un solo gol no alcanza. Este equipo necesita ir por más”, remarcó el “Puma” ante los medios, consciente de que el rendimiento colectivo dejó más dudas que certezas.

Un equipo que se desinfla tras el gol

Gigliotti explicó que, más allá del desarrollo, Colón se desordenó tras el tanto de Facundo Castro y le cedió el protagonismo a un rival que aprovechó al máximo ese momento.

“No es que ellos fueron grandes protagonistas. Nosotros se lo permitimos. Nos metimos atrás y en tres minutos nos dieron vuelta el partido. No se puede sostener un resultado así”, lamentó.

Diagnóstico claro y sin excusas

Lejos de buscar excusas o escudarse en la casualidad, el delantero fue directo: “Hay cuestiones anímicas que también influyen, claro. Pero cuando estás ganando tenés que seguir ganando. No alcanza con un puntito, hay que salir a ganar en todas las canchas”, insistió.

Momento crítico

La derrota dejó a Colón en una posición incómoda en la Zona B de la Primera Nacional, fuera de los puestos del Reducido y con urgencia de respuestas tanto futbolísticas como mentales. Gigliotti lo sabe y lo transmite: “Estamos en una situación crítica. Muy mala. Es difícil. Pero mientras las matemáticas den, hay que seguir. Lo que no se puede es jugar a sostener. Hay que ir por más”, dijo con crudeza.

Antes de cerrar su breve contacto con la prensa, el delantero dejó un mensaje para los simpatizantes sabaleros: “Sé que hoy es difícil que la gente escuche palabras. El equipo está golpeado. Pero vamos a trabajar para levantar, porque esto no se puede escapar”.