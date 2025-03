Gigliotti sacó pecho en Colón: "Hermosa la noche de anoche, gran triunfo, mucho huevo equipo"

Emmanuel Gigliotti realizó una publicación en Instagram donde se refirió al triunfo ante Chaco For Ever, con la cual Colón quedó como único líder.

Colón se quedó con un triunfo de oro el pasado domingo en el estadio Brigadier López ante Chaco For Ever, a quien venció por 2-1 con los goles de Emmanuel Gigliotti y Federico Jourdan, para llegar a la punta de la Zona B de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón retoma el trabajo este martes pensando en Almirante Brown con temas claves

Luego, Gigliotti se encargó de colaborar y ser muy solidario con un Colón que no la pasó muy bien en el transcurso del primer tiempo, momento donde Chaco For Ever mereció como mínimo el empate.

Colón gol Gigliotti.jpg UNO / José Busiemi

Gigliotti ya venía de hacer un partido muy sacrificado en Santiago del Estero frente a Mitre, a quien le ganó por 1-0 con el gol de Brian Negro. El exatacante de Independiente jugó todo el partido como consecuencia de que Ariel Pereyra no pudo tener en cuenta a Genaro Rossi y el paraguayo Jorge Sanguina.

LEER MÁS: El reconocimiento de una exfigura de Colón para Bernardi

El atacante anotó su segundo gol en el campeonato ante Chaco For Ever, ya que venía de marcarle en el Brigadier López a Nueva Chicago, donde también habría la cuenta de la sufrida victoria por 2-1.

La publicación del Puma Gigliotti

Gigliotti utilizó sus redes sociales para referirse al triunfo ante Chaco For Ever. En Instagram, el Puma escribió: "Hermosa la noche de anoche, gran triunfo, mucho huevo equipo.. !".