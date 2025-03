El reconocimiento de una exfigura de Colón para Bernardi

El particular dato que no ayuda a Almirante Brown, antes de recibir a Colón

Aún con un campo de juego que no ayudó, ante Chaco For Ever volvió a refrendar sus condiciones, las mismas que expuso en Santiago del Estero, cuando desde un tiro libre de su autoría vino el tiro de esquina que derivó en la conquista de Brian Negro.

Por eso César Carignano, exfigura de la entidad del barrio Centenario, y con una capacidad muy particular para transcribir pensamientos en palabras, utilizó sus redes sociales para destacar todo lo que le pasó para estar de pie, y dar todo por un club que lo marcó eternamente en su carrera profesional.

Los elogios de César Carignano a Christian Bernardi