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Giménez responde en Colón y Delfino tendrá una decisión difícil cuando esté Budiño

Tomás Giménez respaldó su continuidad en Colón con una nueva valla invicta ante Ciudad de Bolívar. ¿Seguirá como titular cuando se recupere Matías Budiño?

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 17:19hs
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Giménez responde en Colón y Delfino tendrá una decisión difícil cuando esté Budiño

En el arco de Colón empieza a instalarse una pregunta que tendrá respuesta cuando Matías Budiño esté en condiciones de volver. Mientras el cuerpo técnico aguarda la recuperación del arquero, Tomás Giménez aprovecha su oportunidad, sostiene la titularidad y suma argumentos para continuar.

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En la recta decisiva de la Primera Nacional, el puesto tiene dueño y el rendimiento del equipo ayuda a respaldarlo. La última muestra llegó en la victoria por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar. Conejo volvió a terminar con el arco en cero y prolongó una racha que refleja la seguridad defensiva que encontró el Sabalero fuera de Santa Fe. Antes habían sido los empates sin goles frente a All Boys y Mitre. Tres salidas consecutivas sin recibir tantos que fortalecen la confianza en una estructura que empieza a dar respuestas. Son cinco con el arco en cero en los últimos seis encuentros.

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Giménez, dueño del arco de Colón

El momento del arquero coincide con una etapa en la que Colón no tiene demasiado margen para equivocarse. El equipo de Iván Delfino pelea por alcanzar el cuarto puesto de la Zona A y todavía conserva la posibilidad de terminar tercero, dependiendo de otros resultados. En ese contexto, la continuidad y la confianza resultan importantes, y Giménez viene cumpliendo con la responsabilidad de custodiar el arco rojinegro.

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Giménez se afianza en Colón y se arma el debate sobre si debe seguir cuando esté a pleno Matías Budiño.

Del otro lado está Matías Budiño, quien está por completar su recuperación. Su regreso abrirá una competencia que hoy se encuentra condicionada por la actualidad de Giménez. La decisión final será de Delfino: podrá devolverle el puesto al arquero que se recupere o sostener a quien viene respondiendo en la cancha. Por ahora, no hay una definición anticipada y todo dependerá de las condiciones en las que llegue cada uno a ese momento.

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Mientras tanto, Giménez sigue haciendo su parte. La seguidilla de partidos sin goles en contra como visitante no resuelve por sí sola la disputa, pero sí le da peso a su presente. Colón se juega objetivos importantes en el cierre de la fase regular y el entrenador tendrá que administrar una situación sensible: Budiño buscará recuperar su lugar, pero Giménez empieza a convertir su oportunidad en una candidatura cada vez más firme.

Colón Tomás Giménez Matías Budiño
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