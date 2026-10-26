Abuso sexual en la escuela Macagno: confirmaron los 9 años y medio de prisión al ex portero y la defensa busca revertir el fallo

La Cámara de Apelaciones ratificó la pena contra Tadeo Azcurra por el abuso sexual de una alumna de siete años. Los jueces rechazaron tanto el pedido de absolución como el reclamo de la querella para elevar la condena a 18 años de prisión.

Cámara ratificó. Confirmaron la condena a Tadeo Azcurra por abuso sexual a una alumna en la escuela Macagno.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena a nueve años y seis meses de prisión para Tadeo Alejo Azcurra , el exasistente escolar de la escuela Monseñor Macagno sentenciado por el abuso sexual de una alumna de siete años. Tras el fallo de segunda instancia, la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad para continuar con la impugnación de la condena.

La resolución fue dictada el 14 de octubre por los jueces Fernando Gentile Bersano, Oscar Burtnik y Jorge Andrés , quienes rechazaron por unanimidad los recursos presentados por las partes. Mientras que el abogado defensor, Santiago Banegas, había solicitado la absolución de su cliente, los representantes legales de la víctima, Matías Pautasso y Agustina Taboada, reclamaron que la pena se elevara a 18 años de cárcel.

De esta manera, el tribunal ratificó la sentencia que había dictado el juez penal Lisandro Aguirre el 3 de junio, luego de un juicio oral desarrollado durante seis jornadas en los tribunales de la capital provincial.

Azcurra fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación de la víctima. Actualmente permanece detenido.

Los argumentos de la defensa y la respuesta de los jueces

Durante la apelación, la defensa cuestionó la valoración de las pruebas realizada en el juicio y sostuvo que existían inconsistencias en la reconstrucción temporal de los hechos a partir de las cámaras de seguridad de la escuela.

También planteó objeciones relacionadas con los análisis de las muestras biológicas y con el relato de la niña. A partir de esos argumentos, pidió que se revocara la condena y se absolviera al acusado.

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Sin embargo, los jueces consideraron que las pruebas debían analizarse de manera conjunta y rechazaron los cuestionamientos. Al referirse a los registros fílmicos, señalaron que las imágenes mostraban una secuencia compatible con la descripción que la niña había realizado durante el proceso.

“Los registros fílmicos permiten observar que la niña se dirige hacia el sitio en el que estaba el acusado, sale con papel higiénico en su mano y luego de salir del baño regresa a la zona del cuarto de limpieza”, indicaron los magistrados en los fundamentos de la resolución.

El tribunal concluyó que los planteos defensivos no justificaban modificar la decisión adoptada en primera instancia.

La querella tampoco logró aumentar la pena

La resolución también rechazó el pedido de los abogados que representan a la víctima, quienes habían solicitado elevar la condena de nueve años y seis meses a 18 años de prisión.

La querella consideró que la pena original no reflejaba suficientemente la gravedad del hecho, la edad de la niña y el contexto en el que ocurrió el abuso, dentro del establecimiento educativo al que asistía.

No obstante, los camaristas resolvieron mantener la sanción impuesta por el juez Aguirre. Así, la Cámara confirmó tanto la responsabilidad penal de Azcurra como el monto de la pena.

Cómo ocurrió el caso en la escuela Macagno

La causa se inició en abril de 2024, cuando la niña tenía siete años y cursaba tercer grado en la escuela Monseñor Macagno, ubicada en la ciudad de Santa Fe.

Según la acusación que fue considerada probada en el juicio, el hecho ocurrió el 19 de abril de ese año en un cuarto de limpieza del establecimiento, adonde el acusado habría llevado a la alumna bajo el pretexto de participar de un juego.

La investigación comenzó formalmente al día siguiente, luego de que el Hospital de Niños Orlando Alassia informara sobre la atención de la menor, que había sido trasladada por sus padres.

Durante el proceso se incorporaron testimonios, informes periciales y registros de las cámaras de seguridad del edificio. Esas pruebas fueron analizadas durante el juicio oral que culminó con la condena de primera instancia.

La defensa presentó un nuevo recurso

Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara de Apelaciones, la defensa de Azcurra presentó un recurso de inconstitucionalidad para continuar cuestionando el fallo.

La presentación abre una nueva instancia de impugnación, cuyo trámite y resolución dependerán de las autoridades judiciales competentes.

Por el momento, la condena a nueve años y seis meses de prisión permanece confirmada por el tribunal de segunda instancia, que desestimó los planteos de ambas partes.