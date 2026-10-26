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Colón aprobó el esperado examen de visitante: estadísticas que explican el triunfo en Bolívar

Colón logró ante Ciudad de Bolívar tres puntos que precisaba para sostener su ilusión de terminar entre los primeros puestos de la Zona A. Números contundentes

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 13:46hs
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Colón aprobó el esperado examen de visitante: estadísticas que explican el triunfo en Bolívar

Captura LPF Play

La prueba de carácter de visitante era una de las materias pendientes que Colón necesitaba aprobar. El triunfo en el estadio Municipal Eva Perón llegó en un momento oportuno, cuando cada punto pesa en la pelea por el cuarto puesto y, por qué no, alcanzar el tercero en la zona A de la Primera Nacional.

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Las estadísticas del partido Ciudad de Bolívar-Colón

Una forma de entender la reacción es mirar las estadísticas del encuentro. El dato más contundente aparece en los remates: Colón terminó con 14 intentos contra nueve de Ciudad de Bolívar. Pero la diferencia fue todavía más marcada en la precisión, ya que el Sabalero registró siete disparos al arco, mientras que el conjunto local apenas consiguió uno. Esas cifras permiten entender buena parte de lo ocurrido en Bolívar. Colón no solo llegó más veces, sino que consiguió llevar sus ataques a zonas de mayor peligro. La eficacia de Ignacio Lago y Agustín Toledo terminó de transformar esa superioridad en los dos goles que definieron el encuentro.

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Colón también se impuso en la tenencia de la pelota, con un 58% frente al 42% de su rival. A eso le sumó 123 ataques contra 98 de Ciudad de Bolíva. Otro indicador significativo estuvo en los tiros de esquina: el Sabalero dispuso de seis, mientras que el local tuvo apenas uno. En cuanto a las infracciones, Colón recibió 13 saques de falta frente a los ocho de su adversario. En cambio, el dato de los fuera de juego favoreció a Ciudad de Bolívar, que cayó seis veces en posición adelantada contra una del equipo visitante.

Lo que dejó el partido Ciudad de Bolívar-Colón.

Lo que dejó el partido Ciudad de Bolívar-Colón.

Una victoria que vale más que tres puntos

El 2-0 en el estadio Municipal Eva Perón fue una respuesta importante para Colón. El equipo necesitaba demostrar que podía competir lejos de Santa Fe y sostener una actuación convincente ante un rival que también se jugaba mucho en la recta final del campeonato. Las cifras respaldan el resultado: más remates, mayor precisión, más posesión, más ataques y una diferencia amplia en los córners. Sin embargo, también hubo un mérito que los números no terminan de reflejar: la capacidad para sostener la ventaja cuando Ciudad de Bolívar intentó reaccionar y cerrar el partido con el segundo gol.

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Con 57 puntos y el quinto puesto asegurado, el Sabalero mantiene viva la pelea por escalar en la Zona A. El cuarto lugar aparece como el objetivo inmediato, aunque la posibilidad de alcanzar el tercero también forma parte de las aspiraciones en el cierre de la fase regular. Colón aprobó una prueba que tenía pendiente como visitante. Lo hizo con argumentos futbolísticos y estadísticos que alimentan la ilusión de llegar al Reducido con otra confianza. Porque en esta etapa del torneo, ganar era indispensable; hacerlo con una actuación que respalde el resultado puede ser igual de importante para lo que viene.

Colón Ciudad de Bolívar Primera Nacional
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