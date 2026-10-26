Proponen cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras en veredas y rampas

La iniciativa busca establecer un canon por el uso de las dársenas del edificio municipal y del Concejo. Lo recaudado podría destinarse al Fondo de Movilidad, aunque primero deberá evaluarse la factibilidad de la medida.

Proponen canon. Buscan cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras de movilidad urbana.

Funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y autoridades políticas podrían tener que pagar por utilizar los espacios de estacionamiento asignados frente al Palacio Municipal de Santa Fe. La propuesta busca eliminar privilegios en el uso de las dársenas y destinar los fondos recaudados a mejoras en la movilidad urbana.

El proyecto fue presentado por Ana Cantiani, concejal de La Libertad Avanza , junto con su bloque. La iniciativa plantea establecer un canon por el uso de los espacios de estacionamiento de la explanada y del pasaje posterior del edificio municipal, tanto para funcionarios del Ejecutivo como para concejales y funcionarios políticos del cuerpo legislativo.

“Nosotros presentamos este proyecto que viene en línea con el que ya habíamos presentado de fichaje para los funcionarios políticos. No queremos ningún tipo de privilegios”, explicó la edil.

Por qué proponen cobrar un canon

Cantiani señaló que la iniciativa surgió de un análisis sobre las condiciones jurídicas del espacio. Según explicó, las dársenas son de carácter privado y no forman parte del trazado del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), por lo que no sería posible aplicarles directamente ese sistema.

LEER MÁS: Modernización del SEOM y nuevo funcionamiento: la aplicación sugerirá automáticamente el número de box mediante GPS

“Presentamos este proyecto después de una investigación que determina que este espacio es privado. Entonces no está dentro del trazado de SEOM. No puede ser un SEOM público. Por eso dijimos que paguemos un canon por el derecho de usar”, sostuvo.

La concejal vinculó la propuesta con sus cuestionamientos al cobro del SEOM en zonas residenciales y consideró que quienes trabajan en el ámbito político no deberían contar con estacionamiento gratuito mientras los vecinos deben pagar por dejar sus vehículos en los sectores alcanzados por el sistema.

“Desde La Libertad Avanza entendemos la política desde otro lado. El vecino y nosotros tenemos que manejarnos con las mismas reglas”, afirmó.

Y agregó: “Estamos a cuadras de una vida complicada que tiene el vecino común, tanto el que trabaja en el centro como el que viene. Nos pareció que no teníamos por qué tener el privilegio de un espacio gratuito para trabajar como todos los vecinos”.

Un estudio para determinar la viabilidad

La iniciativa no propone una aplicación inmediata del cobro, sino que solicita inicialmente un estudio de factibilidad técnica, jurídica, administrativa y económica para determinar si la medida puede implementarse y bajo qué condiciones.

El objetivo es establecer un monto razonable por el uso de las dársenas, teniendo en cuenta las características del espacio y las condiciones de utilización.

“Este lugar no se puede destinar al uso público. Entonces, nosotros tenemos asignadas dársenas, que paguemos un monto coherente con lo que usemos, que no tengamos ese privilegio”, señaló Cantiani.

La edil también indicó que existe una propuesta para construir una plaza en ese sector, aunque todavía no se concretó. Mientras tanto, consideró que el cobro de un canon podría ser una alternativa para avanzar con el planteo.

En cuanto al destino de los recursos, el proyecto contempla que lo recaudado pueda incorporarse al Fondo de Movilidad, con el objetivo de financiar mejoras en veredas, rampas y cruces peatonales.

LEER MÁS: Fichaje obligatorio: desde el Concejo proponen controlar los horarios de los funcionarios políticos y buscan llevar el planteo a la Legislatura

La propuesta se suma a otros proyectos de transparencia

Cantiani vinculó la iniciativa con otros planteos de su bloque orientados a transparentar el funcionamiento de la administración municipal y las tareas de los funcionarios políticos.

En ese sentido, recordó el proyecto de fichaje para funcionarios que no prosperó en el Concejo y sostuvo que todavía falta información pública sobre los horarios y las actividades de parte del personal político.

“Los ediles estamos en cámara permanentemente, se sabe cuándo trabajamos, lo mismo el intendente. Pero hay toda una masa de funcionarios políticos que la gente desconoce qué es lo que hace”, expresó.

La concejal también mencionó la iniciativa de Transparencia Activa, que busca facilitar el acceso a información sobre quiénes integran los equipos políticos y cuánto cobran.

“¿Por qué no le podemos mostrar a los vecinos cuánto cobra un funcionario político y quiénes son los funcionarios políticos?”, planteó.

Para Cantiani, el cobro por el estacionamiento tiene un alcance económico limitado, pero representa una señal sobre la relación entre los representantes y la ciudadanía.

“Esto de las dársenas quizás no le mueve la caja al arca municipal, pero es un gesto de cómo nosotros interpretamos la política: no tener ningún privilegio por sobre el vecino y entender que somos empleados de la gente, que le debemos explicaciones”, sostuvo.

Por ahora, la propuesta deberá avanzar en su tratamiento legislativo y en la evaluación de su viabilidad. La eventual implementación del canon dependerá de las definiciones que se adopten a partir de ese análisis.