Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

En la previa del cruce ante Estudiantes, los hinchas de Unión se acercaron para alentar a un equipo que necesita ganar y dejar atras su mala racha.

Las inmediaciones del estadio 15 de Abril volvieron a teñirse de rojo y blanco en las horas previas al encuentro entre Unión y Estudiantes. Como sucede en cada presentación en casa, los hinchas se reunieron para compartir la tradicional previa y acompañar al equipo, que atraviesa un momento deportivo complicado y necesita sumar una victoria para recuperar confianza y cambiar el rumbo.

La pasión tatengue, por encima de todo

El empate 1-1 frente a Deportivo Riestra, con el tanto de Tobías Rubio, dejó al conjunto rojiblanco con la obligación de reaccionar ante su gente. Después de una seguidilla adversa, el equipo necesita transformar el apoyo de las tribunas en un resultado que le permita recuperar terreno y mantener viva la ilusión de pelear por un lugar en los playoffs.

El respaldo de la gente en medio de un momento difícil

Unión está en un contexto institucional movilizado por la renuncia del vicepresidente Miguel Del Sel. Sin embargo, los simpatizantes tatengues volvieron a demostrar su sentido de pertenencia y se acercaron al estadio para respaldar al plantel en un partido que aparece como determinante para las aspiraciones del equipo.

Entre banderas, camisetas y encuentros entre conocidos, la previa rojiblanca recuperó sus escenas habituales. La expectativa pasa ahora por ver una respuesta dentro del campo de juego, donde Unión intentará cortar la mala racha y regalarle una alegría a su gente.

En una jornada que puede marcar un punto de inflexión, el hincha ya cumplió con su parte: acompañar, alentar y sostener al equipo. La pelota tendrá la última palabra en el 15 de Abril.