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Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Miguel Del Sel resolvió renunciar a la vicepresidencia de Unión en una decisión que no tiene marcha atrás. Las controversias recientes lo dejaron golpeado

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 17:50hs
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Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

El sacudón de las últimas horas fue demasiado y Miguel Del Sel decidió dar un paso al costado en Unión. La determinación es indeclinable y pone fin a su etapa como vicepresidente segundo, en medio de un escenario que, durante los últimos días, se volvió cada vez más difícil de sobrellevar.

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No fue un movimiento aislado ni una modificación de funciones. Detrás de la renuncia aparece el desgaste provocado por una sucesión de episodios que impactaron en su entorno dirigencial. Las versiones relacionadas con la indumentaria Fiume y Givova, y las informaciones que comenzaron a circular desde Buenos Aires, alimentaron una controversia que terminó afectándolo profundamente. Del Sel quedó golpeado por lo ocurrido y atravesó con tristeza una situación que lo llevó a replantearse su continuidad en el cargo.

Miguel Del Sel renunci&oacute; a la vicepresidente de Uni&oacute;n.

Miguel Del Sel renunció a la vicepresidente de Unión.

Miguel Del Sel da un paso al costado en Unión

Su salida también expone una diferencia entre dos maneras de permanecer cerca de Unión: representar al club y participar de las decisiones institucionales. Del Sel eligió dejar la segunda función, pero conservar la primera. Su vínculo con el Tate continuará a través del rol de llevar la marca Unión todos lados, aunque sin integrar formalmente la conducción.

La decisión tiene un peso particular por la exposición pública de Del Sel y por el lugar que había asumido dentro de la estructura dirigencial. Su presencia combinaba su popularidad con su identificación con los colores. Ahora, ese aporte quedará por fuera de la mesa directiva.

En Unión, la renuncia abre una nueva etapa para Del Sel y deja una señal sobre el costo que pueden tener las tensiones acumuladas en la vida dirigencial. No se trata de una despedida definitiva, sino de una retirada de los espacios de decisión. La exposición algunas acciones malintencionadas, generaron este sacudón. Del Sel seguirá representando a Unión, pero ya no desde adentro de la comisión directiva: el vínculo permanece, mientras que el cargo queda atrás.

Unión Miguel Del Sel indumentaria
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