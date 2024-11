Godano, contundente en Colón: "Fue un fracaso deportivo, porque no obtuvimos el ascenso"

"No tengo notificación ni estoy enterado. No puedo especificar mucho, porque solo me lo comentaron. Quizás viene bien que nos denuncien para que se vea que estamos haciendo bien las cosas. Pero que no nos hagan perder el tiempo, porque eso cuesta. Sobre todo los papeleríos en Justicia. Todo eso cuesta. Espero esta denuncia, si es que existe, tenga asidero. No le tenemos miedo a esto y no nos preocupa, porque está todo en regla. Si me preocupa la pérdida de tiempo", exclamó Bicho.