Godano, directo Colón: "No conocer la categoría fue un problema que a la larga nos dejó fuera"

En charla con LT10 AM 1020, Bicho dijo: "Es una situación difícil, porque fue un año muy largo, con viajes y uno tenía otras expectativas. A medida que fue pasando el año se fueron cayendo. El equipo no empezó a funcionar y llegamos a una etapa final futbolísticamente mejor, pero no alcanzó. No logramos los puntos suficientes para definir de local, que era lo que nosotros queríamos. Nos tocó un rival complicado y nos dolió muchísimo. Estaba dentro de lo que podía pasar y estar preparados también para la derrota. En dolor, sobre todo por la gente, que nos acompañó siempre llenando la cancha, es lo que sentimos más porque somos los responsables. Pero hay que estar fuertes para empezar una temporada nueva en la B, sabiendo que tenemos más tiempo del que tuvimos para este temporada, donde armamos un equipo nuevo con Iván Delfino. Con jugadores que acertamos y otros no. No conocíamos la categoría ante otros que claramente sí y fue un problema que a la larga nos perjudicó y dejó afuera. Tenemos ahora un mes y medio para diagramar el plantel. Sobre todo los que se irán y los que llegarán. Tomamos nota ya de algunos que nos podrían interesar. Ya lo tenemos consumamos y nos pareció bárbaro la contratación de Iván Moreno y Fabianesi, que nos facilitó muchas cosas".

Asimismo, remarcó: "Son muchos equipos y el premio es poco. Entonces podías salir primero sacando muchos puntos como Tucumán y perder la final. Tenemos que agarrarlo como viene. Tenemos la chapa y creemos que somos de Primera División. Sabemos que a la larga las cosas se acomodan y para eso necesitamos un club estable. Fue un año para conseguir eso, sobre todo en lo económico. Tuvimos que pagar muchas deudas y tratando de no generar gastos nuevos para sanear el club. Bajamos costos y tratando de sumar ingresos. Por eso le pedimos el acompañamiento a los socios y que no nos deje. Es lo que necesitamos y eso marcará la diferencia. Ojalá podamos incrementar el número de socios. Sé que Colón viene de un descenso y de un no ascenso, siendo dos cachetazos que les duele a los socios, pero los necesitamos para pensar en volver a Primera".

Víctor Godano.jpg El presidente de Colón, Víctor Godano, confirmó que el equipo arrancará la semana con nuevo entrenador. UNO Santa Fe | José Busiemi

Víctor Godano y lo que viene para Colón

En otro tramo de la nota, Bicho admitió: "El director deportivo será muy importante, porque hará un trabajo que tuvimos que hacer nosotros este año. Mucho trabajo ya se lo trasladó a él. Fue un acierto traerlo antes para encarar lo del año que viene para que él analice lo que es mejor. Sobre todo, aconsejar quienes deben continuar y a los que se buscarán. A esto se sumará también a las inferiores. Hasta ahora muy bien y coincidimos en lo que pensamos. Los consejos serán de él y las decisiones nuestras, pero deberán también pasar por tesorería. Hay que ser estables".

"Ahora bajan notoriamente los ingresos y los gastos son los mismos en estos meses, salvo los viajes. El club no está bien económicamente, pero creemos que vamos a salir adelante, porque estamos reduciendo gastos", agregó el mandamás rojinegro.

Lo que tiene por cobrar aún Colón

Más adelante, Godano precisó: "Ya hay recursos que se van a cobrar el año que viene, como lo de (Eric) Meza, (Santiago) Pierotti y (Tomás) Chancalay. Pero también hay deudas, como la de (Alberto) Espínola, las cuotas de (José) Neris y lo que reclama City Torque del pase de (Andrew) Teuten cercano a los 250.000 dólares. Algo que tenemos que arreglar para luego poder incorporar. Hay cosas a favor y otras en contra. Juicios que van saliendo además, porque sino te embargan las cuentas".

También, adelantó: "El balance será presentado en Asamblea y está casi terminado. Será esté mes y tenemos unos días para confirmarlo. Presentar todo lo que el socio pida. En este lugar tenemos la chance de contarle al socio lo que a veces para afuera no se puede. Lo aprovecharemos para eso y que el socios pregunte y consulte. Es la forma de sacarse las dudas".