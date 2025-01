Godano: "Tengo mucha esperanza en el Colón que se está armando"

Colón se encuentra en plenas negociaciones para sumar a los últimos refuerzos que se necesitan para potenciar al plantel, donde las gestiones apuntan a retener a Facundo Castet, y sumar un volante central, otro de características mixtas, uno por izquierda y otro delantero.

Los anticipos de Víctor Godano en Colón

Víctor Godano, luego de la práctica de Colón en el Predio 4 de Junio, habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde comenzó diciendo: "El plantel está muy bien, hay buena onda entre los jugadores y el cuerpo técnico, está todo preparado para viajar a Uruguay, voy a viajar con la delegación".

Cuando se lo consultó sobre la continuidad de Facundo Castet en Colón, Godano dijo: "Está indefinido, creo que depende más del jugador que de nuestra parte, no está cerrado todavía ni para sí ni para no, veremos qué pasa. No estoy llevando a cabo la negociación, está Iván (Moreno y Fabianesi) con eso. Está casi todo arreglado con todas las partes, falta la parte del jugador, pero también pasa por lo deportivo, ya que seguramente puede tener la oportunidad de quedarse en Sarmiento, debe estar evaluando eso".

Jorge Luis Sanguina.jpg

"Iván tiene varias alternativas en ese puesto, igual está conforme con lo que hay. No estamos tan apurados en contratarlo. A (Matías) Recalde no lo conozco. Sé que Iván está tratando de buscar algunos puestos, pero la verdad es que lo tratamos cuando están en marcha las negociaciones", destacó el presidente de Colón sobre la chance de que se busque a otro lateral izquierdo.

José Neris.jpg Prensa Colón

Luego, cuando se le preguntó por el delantero Jorge Luis Sanguina, Godano reflejó: "Es un nombre que tenemos ahí, lo están viendo, es una opción dentro de las tantas que hay. No hay una desesperación por ir a buscar a otro centrodelantero, estoy conforme con lo que veo en las prácticas, tengo mucha esperanza con el equipo que tenemos".

La salida de José Neris de Colón

Cuando se le preguntó por la posible salida del uruguayo José Neris, Víctor Godano indicó: "Se está buscando un préstamo a otro equipo, en las próximas horas habrá una terminación sobre su caso. Unión La Calera es uno de los que está interesado".

Por último, se lo consultó por los referentes del plantel de Colón, y Godano reveló: "Marcos Díaz me parece un refuerzo muy importante, un jugador de experiencia, que fundamentalmente conoce al club, también a la ciudad. La adaptación fue muy simple es algo que tuvimos en cuenta. Con Guillermo Ortiz, Facundo Sánchez y el Puma (Emmanuel Gigliotti) pasa lo mismo, son jugadores importantes que no necesitan adaptación".