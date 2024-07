Godano, sin vueltas en Colón: "Es lo que tenemos y hay mucha confianza en el plantel"

• LEER MÁS: Colón, Delfino y los jugadores, no logran salir del pozo en el que están sumergidos

Justamente en la previa del interzonal de la 23ª fecha, el presidente Víctor Godano dio un pantallazo del presente, el armado del plantel y otros temas pendientes en charla con LT9 AM 1150.

Víctor Godano y la confianza en el plantel de Colón

Inicialmente, contó cómo fue el mercado de pases: "Llegaron jugadores que pidió el técnico dentro del listado que teníamos. A varios no los pudimos traer ni tampoco convencer, en mayor parte por lo económico. Tenemos que saber que no podemos pagar sueldos importantes. Tampoco queremos pagar salarios que estén por arriba de nuestros referentes. Es una condición que pusimos y la cumplimos. Vamos a jugar con lo que tenemos. Hay confianza. Todos te dicen que Colón tiene un plantel rico y pensamos lo mismo. Es solo es cuestión de retomar la línea futbolística".

• LEER MÁS: La pésima campaña de Colón en condición de visitante

Le dio identidad al interés que hubo por Jonathan Torres: "El costo de su préstamo era muy importante, además del sueldo. No estaba al alcance de Colón. Tampoco supimos si el jugador quería venir, porque no alcancé a charlar con él, pero sí Delfino. Nos contactamos con Lanús por el préstamo y no se podía hacer esa erogación".

Jonathan Torres.jpg El presidente de Colón admitió que se hizo un intento para sumar a Jonathan Torres.

Mientras que explicó la situación de Kevin Colli, la tercera cara nueva a la que Delfino dijo no conocer: "Lo sumamos tras hablar con un representante pensando en que es una promesa y quedó libre. Es una apuesta, nada más. Era accesible y lo anotamos al final. Es lógico que Iván no lo conozca, pero ahora lo irá viendo".

• LEER MÁS: Los dos regresos cantados que tendrá Colón ante Estudiantes (RC)

La situación de Teuten y Neris en Colón

En otro tramo, Bicho contó lo difícil que es lo de Andrew Teuten: "Es complicado, porque vuelve de estar a préstamo un año en City Torque. Una negociación que no entendemos, porque Colón lo compra por más de 800.000 dólares, de los que se deben cerca de 250.000 y tenemos que hacernos cargo nosotros. Después lo cede a City Torque y Colón le debía pagar parte del sueldo, algo que no se hizo. Entonces se le está debiendo toda esa parte. En los papeles es jugador de Colón, pero estamos buscando su salida. Tiene un sueldo alto y estamos hablando para ver si quiere bajar sus pretensiones. Si es así, puede incorporarse al plantel".

José Neris y Andrew Teuten.jpg Víctor Godano explicó la situaciones de José Neris y Andrew Teuten en Colón.

"Mientras que lo de José Neris, hay que esperar hasta el 31 de julio cuando se le vence el contrato en Peñarol. Ahí tiene que volver. No tiene otra chance", cerró el presidente de Colón.