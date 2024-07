Colón, Delfino y los jugadores, no logran salir del pozo en el que están sumergidos

Pero más allá de las estadísticas preocupantes, el rendimiento del equipo es muy bajo, con futbolistas que muestran un nivel muy pobre, no acorde al contexto.

El DT Iván Delfino se quedó sin respuestas y la mayoría de los jugadores no viene actuando a la altura de las circunstancias. El resultado de todo esto, muestra a un Colón endeble, que le ofrece ventaja a los rivales.

Los equipos que enfrentan a Colón, con muy poco le ganan o le empatan. Y eso es lo más preocupante, ya que ni siquiera tienen que superarlo desde el juego para imponerse en el resultado.

LEER MÁS: Toledo pidió unidad y apoyo a los hinchas de Colón

Una pelota quieta, un gol de carambola o un descuido defensivo son suficientes como para que el Sabalero se quede con las manos vacías. Pero además, de no contar con esa dosis de fortuna que todos los equipos precisan, Colón no se ayuda a sí mismo.

Es cierto que ante Patronato no mereció perder y lo más lógico hubiese sido el empate, pero falló en la definición y además equivocó los caminos.

Colón tiene el mejor plantel de la Primera Nacional, no solo en calidad, sino en cantidad, pero el entrenador no está aprovechando esa ventaja y la sensación es que se le quemaron los papeles.

LEER MÁS: El DT de Colón admite errores pero mantiene la calma

No logra potenciar lo que tiene y esa diferencia que mostraba Colón en relación a sus rivales en la primera parte del torneo, ya no es tal. Juega como un equipo más del montón.

Desde hace tiempo perdió el funcionamiento que lo supo caracterizar como el mejor equipo de la categoría. El margen se achica y las presiones se intensificarán. El próximo partido será un click y tanto el DT como los jugadores tendrán que responder.

Un claro declive en los resultados y en los rendimientos

Colón no puede seguir jugando de la misma manera en la que lo viene haciendo. Sumó nueve puntos sobre los últimos 27, con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, obteniendo una efectividad del 33%.

Y los dos partidos que ganó fue por 1-0 no jugando bien. Ante Chaco For Ever por 1-0 con un gol de penal en el final del partido y ante Atlético de Rafaela, también por 1-0 y jugando con un hombre más desde el primer tiempo.

Es decir que le ganó a dos equipos que pelean los puestos de abajo. La Crema se ubica en la 18ª posición con 14 puntos y el elenco chaqueño está 16º con 21 unidades.

Toda una síntesis del momento que atraviesa Colón. Si bien es cierto que está apenas un punto por debajo de los líderes y que faltan 15 fechas, la realidad indica que jugando de la forma en la que lo viene haciendo, el futuro no es alentador.