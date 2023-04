Goltz: "Vemos que siempre hay una jugada extraña y el VAR participa cada vez menos"

"Necesitamos ganar. La posición en la tabla no es lo que demuestra lo que hacemos en la cancha. Por eso nos vamos con bronca, porque era un partido para ganar", consideró el capitán de Colón, Paolo Goltz, luego del empate en Vicente López ante Platense por la 12ª fecha.

Más allá de lo deportivo, había un tema central de las consultas a los jugadores, que son los constantes fallos arbitrales en contra. sobre todo, el agarrón que Sebastián Zunino omitió. En este sentido, el zaguero fue concreto: "Es complicado hablar del arbitraje y no me gusta, pero nos pasa en todos los partidos. Vemos que hay siempre una jugada extraña. El VAR participa cada vez menos. Nos duele, porque desde la fecha con Huracán hay situaciones que nos perjudican. Quizás haya que sacar una ventaja superior para no depender de los cobros arbitrales".

• LEER MÁS: El técnico de Colón se despachó con todo ante el arbitraje

"No sé si llegan mal predispuestos los árbitros, pero no podemos pensar en esas cosas sino en hacer una diferencia en el juego. Fuimos un poco superiores, pero no pudimos ganar. Tiene que depender solo de nuestro juego", agregó.

image.png Paolo Goltz hizo foco en los constantes fallos arbitrales que perjudican a Colón.

Pero su reflexión no quedó solo ahí: "Vi claro el agarrón a Santi (Pierotti) y eso que estaba detrás de la mitad de la cancha y el planchazo a Ramón (Ábila) también, donde tenía la media rota. Son jugadas claras, pero se ve que no las vieron".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el empate ante Platense

En el final de la charla con los medios, entre los que estaba UNO Santa Fe, trajo tranquilidad pese a terminar dolorido: "Fue un golpe en la cintura por caer mal, nada más, por lo que no es algo importante".