Gómez, presidente de Chaco For Ever: "De Colón no tenemos nada"

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, confirmó que ningún dirigente de Colón se comunicó para negociar por jugadores de su equipo

El mercado de pases de Primera Nacional ingresó en su recta final y por el momento, Colón no provocó ninguna incorporación. Más allá de los nombres que fueron surgiendo en los últimos días.

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, club del que se mencionan varias opciones para llegar al barrio Centenario.

En diálogo con radio Sol Play FM 91.5 reconoció que "los rumores dicen que Colón está interesado en varios jugadores, nosotros formalmente del club no tenemos nada. Sondeos por intermedio de representantes, nada firme hasta ahora".

Más adelante admitió que "hubo dos representantes que consultaron por sus jugadores, había una intención, les pedimos que Colón lo manifieste por escrito y no tenemos nada. Uno es Genaro Rossi y otro es por Novero".

Gómez insistió en que "nosotros de Colón no tenemos nada, para mí no hay nada, después por los representantes e intermediarios son secundarios, sino tenemos una propuesta seria del club que lo quiere no accedemos a negociar".

La chance de salida para Rossi

En relación a la partida de Genaro Rossi del conjunto chaqueño, el dirigente soslayó que "tendrá que pagar Newell's una cláusula de rescinsión, es una plata importante para la categoría, algo normal y donde puede hacer uso. No hay ninguna posibilidad de que salga Nieva, no podemos desarmar el plantel a un día de cerrar el libro de pases".

En la parte final recordó que "hicimos las cuatro incorporaciones en los puestos que creíamos que necesitábamos, no nos vamos a desmantelar para reforzar otro club de la categoría. Lo de Rossi se puede dar porque si pagan esa cláusula accederemos".