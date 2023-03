Gorosito, sin rodeos: "Podés jugar bien, mal o regular, pero un equipo sin alma no me gusta"

" No me gusta un equipo que no transmita nada. Fueron solo dos escapadas de (Santiago) Pierotti. Muy poquito para ganar . En el segundo tiempo mejoramos mucho respecto al último partido y al primer tiempo. Ahora aguantamos más físicamente. Tenemos varios días para trabajar. Los chicos se van sintiendo un poco mejor para lo que buscamos. Hubo muy poco juego, casi siempre contragolpes ", apuntó.

• LEER MÁS: Colón empató con Gimnasia y llegó a los 9 sin ganar

Asimismo, explicó: "Erramos mucho o nos duraba poco la pelota. Si no hay movilidad es muy complicado tener la pelota, hay que tocar y moverse. No se puede jugar parado, porque sino te comen. Necesitamos mejorar. El segundo tiempo fue otra cosa. Podés jugar bien, mal o regular, pero un equipo sin alma no me gusta".

Respecto a cómo ve al equipo desde que tomó como entrenador, admitió: "Es difícil decir el puntaje del rendimiento. Tenemos que mejorar y mucho. Lo importante es que somos conscientes todos que tenemos que mejorar y para eso hay que trabajar. Se necesita tiempo, porque las cosas no son de un día para el otro. El trabajo hace que sostengas el rendimiento".

• LEER MÁS: Farías eleva las cargas y mejora su condición en Colón

Asimismo, contó como frenaron a Benjamín Domínguez, pero volvió a ser autocrítico: "Con (Gian) Nardelli lo controlamos en el complemento. Necesitamos tener más la pelota, más posesión, sino es muy difícil tener pocos ataque y hacer goles, que no es algo que nos guste. Puede ser que se gane así, pero es más complicado".

¡EL LOBO y el SABALERO no pudieron romper el CERO! | Gimnasia 0-0 Colón | RESUMEN

Además, remarcó que quiere más de punta a Santiago Pierotti: "Para mí esta es la posición. No tenemos la verdad, pero si no corre tanto para atrás, puede sacar diferencias cuando se lanza en velocidad".

• LEER MÁS: Como lo anticipó UNO Santa Fe, Colón no tendrá visitantes ante Newell's

Respecto la racha de nueve sin ganar, exclamó: "Hace dos que estamos, así que tranquilos. No sé hace cuanto que al equipo no le hacían goles. Es un aliciente que no recibamos goles, pero tenemos que generar más juego, porque no podemos depender de tres o cuatro pelotas. La idea es tener mayor volumen de juego y mantener la seguridad. Nuestro centrales, Moreyra y Pierotti fueron los mejores jugadores a mi entender".

Justamente contó que "Chicho (Moreyra) estuvo medio perdido en el primer tiempo, donde no encontraba las jugadas. En el complemento se acomodó. Tenemos la chance de recuperar a Kily Vega para tener un equipo más dinámico, que es lo que necesitamos".

En el final, insistió: "Yo puedo aceptar que se erren pases, no hay ningún problema, pero no un equipo que no diga nada. No me gusta. Acepto cualquier cosa, menos eso. Hay de todo un poco, tanto mental como futbolístico".