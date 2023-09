Gorosito: "Nos encantaría quedarnos mucho tiempo en Colón"

Néstor Gorosito habló con Sol Play (FM 91.5), donde se refirió a su momento en Colón y diversas cuestiones que hacen a la actualidad del fútbol. En el arranque, Pipo comenzó diciendo: "No soy de hacer balances contantemente, voy viendo. Estamos muy contentos en Colón, creemos que hay muchísimas cosas para hacer y corregir. Nos encantaría quedarnos mucho tiempo, pero los resultados serán los que nos acompañen o no. Nos sentimos muy a gusto, la gente a pesar que no se nos dieron los resultados muy buenos, en la calle es muy cálida con nosotros. Nos gusta, es una ciudad linda y tranquila. Somos de ese perfil, nos gustan las cosas simples, estamos contentos, pero te tienen que acompañar los resultados, sino no se puede concretar todo lo que uno piensa".

Más adelante, Néstor Gorosito reveló: "El fútbol tiene una lógica, si Argentina perdía el Mundial lo hubiesen destrozado a Scaloni. Si Martínez no hubiese tapado la pelota lo hubiesen destrozado a Otamendi. Una pelota que entra o no cambia la ecuación. Eso nos hacer ser competitivos, pero también hace que no podamos tener programación de las cosas como ocurre en el mundo. Agarra un entrenador y gana dos partidos y es extraordinario, pero si perder cuatro es un burro. Se pasa rápidamente de un extremo al otro. Es así nuestra profesión".

Gorosito.jpg El nuevo Colón de Pipo Gorosito asoma con cuatro de los cinco jugadores que llegaron en este mercado de pases. Prensa Colón

En tanto que luego, el DT de Colón reveló una cuestión que hace al lado menos lindo de su profesión como DT, y dijo: "A fin de año quizás le tenés que decir a un jugador que no será considerado, y es feo porque vienen las fiestas. Pero hay que decirle la verdad, eso no significa que juegue bien, sino que el entrenador busca otras características. Si un jugador juega bien no hay técnico que le diga que se vaya, salvo que sea un mal tipo. Con nosotros el que juega mejor juega. Nosotros estamos toda la semana y los vemos todos los días, nos podemos equivocar también. Tenemos que poner a alguien o sacar a alguien. En otros deportes es mucho más previsible".

Y contó cómo encontró al equipo cuando asumió como DT de Colón, y Néstor Gorosito indicó: "Cuando llegamos y asumimos con los jugadores que contábamos, pero como decía mi viejo 'calabera no chifla'. Tratamos de sacarle provecho a los jugadores que teníamos. Luego hay que ver las circunstancias, las arcas no estaban como se quería, no había dinero para traer cierta calidad de jugadores, hay muchas cosas que el hincha o el periodismo no analiza, sino que lo hacer del resultado".

Cuando se le preguntó por la actualidad de Colón en la Copa de la Liga Profesional, Néstor Gorosito indicó: "Creo que estamos bien, tenemos una forma de jugar, al margen de los resultados. Tiene una idea y la plasma en la cancha. Luego se puede decir que se podría poner otro punta, otro volante de contención... Pero el equipo tiene una forma de jugar adquirida, tratamos de jugar con la pelota al pie, de triangular, de ir creciendo a través del toque, que es lo que nos gusta, que es tratar de ganar jugando bien. Correr hay que correr, es una cuestión obvia. Y en líneas generales hemos mantenido esa forma, ganamos dos partidos muy difíciles. Hacía 12 años que Colón no ganaba en cancha de Independiente. Le ganamos a Lanús que terminó tercero o cuarto en la sumatoria del año. Jugamos un gran partido ante Talleres, pero tuvimos 10 minutos adversos, luego lo pudimos empatar, ante un equipo que más dinero gastó en el mercado anterior".

Luego, Néstor Gorosito reveló: "Contra Huracán fue mucha lucha, si ganábamos o empatábamos estaba bien, pero en dos equivocaciones nuestras nos convirtieron y terminamos perdiendo. La gente va a la cancha y sabe que el equipo juega a algo, en el torneo anterior nos costó tener una forma, salvo el lapso de algunos partidos como Talleres, Independiente, Vélez... Luego hubo seis u ocho fallos adversos muy evidentes, sino deberíamos tener entre seis y ocho puntos más, como mínimo".