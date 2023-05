Si bien no confirmó la formación, reveló en conferencia de prensa que solo hay una duda y está en el tercer volante, ya que la base sale de memoria. "De Córdoba volvimos con la preocupación lógica de perder y de no haber tenido volumen de juego. Desde la entrega no, porque estoy orgulloso de lo que dan los muchachos. Así estamos con la tranquilidad de lo que hay que mejorar y trabajar. Ya le dimos la chance a casi todos de jugar y después depende de ellos encontrar su rendimiento. El que esté mejor jugará y el que no, saldrá. Que sea una competencia sana entre todos para que se beneficie el equipo".

"Rafa (Delgado) está bien, entrenando sin problemas. Viene con una molestia desde hace tiempo en el isquiotibial. Aún la tiene, pero está a la par y para jugar", agregó Pipo.

Luego, sentó postura ante sus reiteradas reflexiones sobre los arbitrajes: "En su momento dije lo que tenía que decir. Entre jugador y técnico llevo ya 40 años y sé todo. Pero ya está. A mí no me corresponde más hablar sobre lo mismo y el club tendrá que asumir las charlas con quien deba. Hasta ahí llego, porque no conduce a nada hablar siempre de los árbitros. Ojalá que nos dirijan bien y sea justo para todos. Tengo claro cómo son las cosas antes que pasen. Espero que nos dirijan de la mejor forma, que se equivoquen de la misma forma para los dos. No hablo más de los árbitros".

Asimismo, reconoció: " Son dos rivales diferentes. Instituto, más en su cancha, tuvo de a ratos buenos rendimientos. De parte de nuestra, tenemos que generar más volumen de juego, porque sino es muy complicado. Crear una o dos situaciones muy poco, pese a que a veces se gana por detalles. En defensa estamos sólidos. Solo tenemos que mejorar ese volumen de juego, que haya una gestación que hoy estamos saltando. Que esa zona sea más influyente".

Pipo Gorosito.jpg Gorosito palpitó en Colón el choque ante Barracas Central.

Más adelante, Gorosito hizo alusión a Barracas Central: "Vamos que jugar ante un equipo que apuesta a jugar en largo y achicar espacios. También con la pelota parada de (Iván) Tapia. Después, tiene un cinco aguerrido. Nosotros nos abocamos a lo nuestro, sin distraernos como el otro día. Hay que jugar mejor que el contrario, algo que no pasó ante Instituto, pese a que solo insinuaron más. Debemos tener más la pelota y ser creativos en los metros finales, para eso hay que tener más movilidad y no depender tanto de los delanteros. Trabajamos para mejorarlo".

Justamente respecto a la falla en el partido ante la Gloria, consideró: "Fue un error puntual (el de Lucas Acevedo) y no del equipo. Pero no es por jugar con tres defensores o la táctica. Fue un problema individual que cuesta luego en lo colectivo. Jugamos muy apurados más que rápidos".

Volviendo al choque ante el Guapo, analizó: "Vemos que ellos defienden con tres y por eso la idea es capaz poner uno arriba de cada central y hacer un espejo con los volantes, adelantando los marcadores de puntas para preocuparlos. Es un equipo de segundas pelotas, pero en el fútbol todo puede cambiar. Estamos con confianza, bien y tranquilos. Pensamos que, con este plan, nos puede ir mejor. Tenemos también que mejorar el rendimiento de visitante, que es un déficit, porque de local ya estamos demostrando".

La decisión de cuidar a Facundo Farías

Más adelante, Pipo Gorosito contó por qué Facundo Farías no formó parte de la reserva y la razón de no concentrar: "La cancha no era buena y nos daba miedo que vaya para jugar así después de tanto tiempo de espera. Lleva recién una práctica y es muy poco. Todos necesitamos de Facu, pero viene de siete meses sin jugar y hay que mantener la tranquilidad para que se recupere para siempre y no con urgencias. A medida que haga más prácticas crecerán sus chances. Debe sentirse cómodo para que se olvide de la lesión. Llevará tiempo y no es fácil. En mi caso, lo puedo acompañar desde lo táctico y futbolístico, pero no soy quién para decirle qué hacer. No le puedo dar herramientas para manejar la ansiedad de volver a jugar. Para eso hay gente capacitada para hacerlo. En mi caso, solo puedo hablarle como papá, amigo y entrenador. Después, Conejo Benítez se fue a Paraguay para ponerse plasma y sigue con problemas en la rodilla. Por lo menos ahora se incorporó a hacer trabajos reducidos. Necesitamos de él, pero queremos tenerlo bien".

Facundo Farías 1.jpg Gentileza | Clement Fest

Volviendo al plan de juego, expuso: "Troncoso tiene un desequilibrio muy bueno en el uno contra uno y las tres veces que jugó con nosotros, nos dejó sensaciones más que buenas. Es un jugador de partidos más que de entrenamientos".

Respecto al próximo mercado de junio, fue sincero: "Sería mentiroso si dijera que no pienso, pero no hablamos con los dirigentes de ventas ni refuerzos. Tenemos una ida de donde estamos necesitando, pero lo importante es que los jugadores no vengan por un capricho mio sino que sea mediante un consenso. Si la comisión no está de acuerdo, tiene la confianza para decirme que no. Pero el que siempre decide es el club".

En el final, le dejó un mensaje a la gente: "Tenemos las mismas palabras de agradecimiento para la gente, pero lo más importante es el apoyo a los chicos para que se puedan desarrollar".