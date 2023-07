Luego, Néstor Gorosito apuntó: "El tema es hoy, con un punto clasificás a una copa, te vas al descenso, salís campeón. Nosotros desperdiciamos muchas chances para salir, los partidos donde tuvimos que ganar nos costó una barbaridad. Se necesitan refuerzos, y con dinámica, el fútbol de hoy es rapidez y nos costó muchísimo. La dirigencia está trabajando, me dijeron que están varias incorporaciones, pero estoy muy dolido con este presente, no esperábamos estar en esta situación, es todo muy parejo. Ganando un partido pasabas a cuatro o cinco equipos, hay que prepararse bien, ojalá que los refuerzos lleguen cuanto antes. Hay dos o tres muchachos que esta semana comenzarán a hacer un trabajo especial con los profes, nosotros necesitamos más dinámica".

Más adelante, Néstor Gorosito analizó: "Estamos cerquita de todos los equipos, pero no es casualidad que el equipo ganó solo cuatro partidos, la casualidad puede ser una o dos veces, cuando es constante deja de ser casualidad. No encuentro la palabra, no es culpabilidad, es nuestra responsabilidad".

Y sobre los motivos del momento de Colón, Néstor Gorosito disparó: "Se nos fueron cinco jugadores, nuestro mejor jugador que era Álvarez no lo pudimos suplantar. Desde que se fue tuvimos un bajón enorme, sentimos muchísimo su ausencia, cuando estás formado como equipo una pieza no se siente tanto, cuando ocurre lo de Colón se siente mucho. Nos cuesta mucho pasar de defensa a ataque, que era lo que nos daba Juan. Su ausencia la sentimos muchos. Hay que estar tranquilos, estamos buscando a jugadores de un perfil dinámico y explosivo".

Sobre si el plantel es consciente de la gravedad del momento, respondió: "¿Cómo no va a haber una concientización? Pero quedan 42 puntos y tenemos muchos equipos a dos puntos, pero es una alarma que comienza a sonar, con un recambio vamos a estar bien si Dios quiere".

Colón Belgrano Salida.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"No hay una cosa en particular, probamos con cuatro y con cinco, nos defendíamos bien con cinco, no nos hacían goles pero nos costaba ganar. Nos falta el último pedazo de la cancha, las transiciones son mucho más rápido y cuando no ocurre los defensores pasan la línea de la pelota y tenés que luchar mucho para llegar al arco contrario. Arsenal jugó un poco mejor, nos hicieron el gol, después tuvieron el gol del final, pero la rabia que te da es que nos ganan por muy poquito, con lo cual el veneno es mayor", agregó Néstor Gorosito sobre el momento de Colón.

Mientras que luego, Néstor Gorosito disparó: "Necesitamos seis refuerzos que lleguen y jueguen, tiene que ser la exigencia de un equipo grande, como lo es Colón".

Cuando se le preguntó sobre si era el peor partido de Colón en su gestión como DT, Néstor Gorosito destacó: "Hubo partidos muy malos, Racing, Central Córdoba, el de hoy ante Arsenal, después no se puede ganar un partido pateando dos tiros al arco en 90 minutos. Así es imposible".

"Al hincha de Colón le decimos que estamos preocupados, que el club está haciendo un movimiento importante para sumar a refuerzos, la única forma de salir de esto es todos juntos, no hay otra cosa. Tenemos que estar juntos con la CD, hinchas, jugadores y cuerpo técnico. Si vienen las alternativas que están cerca de llegar mejoraremos mucho", remarcó Néstor Gorosito.

En cuanto a los rumores de su renuncia como DT de Colón que hubo en la semana previa al duelo ante Arsenal, dijo: "Saben que soy recontra sincero, tengo una relación de respeto, más allá que podamos tener visiones diferentes con los dirigentes, están abiertos a lo que le pedimos, tenemos el impedimento del dólar, que te parece Chile, Bolivia y Paraguay que lleva a los jugadores. Lo más importante es que el club es consciente de que debemos mejorar y que todos vamos a tirar para adelante. Puede ser que haya diferencias, pero necesitamos más apoyo que nunca, donde empieza la discordia es peor para la institución. Es perjuicio para el club, lo que buscamos es mejorar las cosas del club. La prioridad es apoyar la cabeza, pensar, elegir lo mejor y formar un buen equipo para que no nos pase lo que nos está pasando".

"El parate es fundamental para un montón de cosas, necesitábamos cortar, se nos fueron cinco jugadores. Colón no tiene nada que ver, se terminaban los contratos y no se podían renovar por poquitos días, algo atípico para lo que es el fútbol. Hay que prepararse para lo que viene, mientras antes podamos tener a los refuerzos será para potenciar al plantel", cerró Néstor Gorosito.