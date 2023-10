¿Será clave el partido ante Barracas Central para la continuidad de Gorosito?

Había una gran expectativa en el mundo Colón por conseguir una victoria ante Unión, con quien llegó con los mismos puntos al Clásico Santafesino en el Brigadier López, y no pudo marcarle las diferencias que en la previa se creían que existían entre un equipo y el otro. Incluso, Gorosito decidió reemplazar a Wanchope Ábila en el inicio del complemento, lo que representó que su equipo hipotecara grandes chances de ganar el partido.

Se pudo observar a Wanchope Ábila muy molesto en el banco de los suplentes e incluso repartiendo insultos para Gorosito por la decisión de reemplazarlo. Es más, UNO Santa Fe accedió a la información que el delantero se la pasó desde que fue reemplazado quejándose por lo que le tocó vivir a los 10 minutos del segundo tiempo.

José Vignatti.jpg Foto: gentileza @Sabale78

Esto no pasó inadvertido para el presidente José Vignatti, quien tenía tomada la decisión de echar a Néstor Gorosito, más allá que no encontró la aceptación que buscaba en el seno de la Comisión Directiva, ya que sus pares coincidieron que no era el momento para tomar ese tipo de decisiones, cuando llegará la parte decisiva de la Copa de la Liga Profesional.

Se produjeron dos reuniones. La primera fue en Buenos Aires entre Gorosito y Miguel Abbondándolo, colaborador de la CD de Colón y figura clave en el último mercado de pases. Luego, se realizó otra en Santa Fe entre el DT, Vignatti y otros dirigentes para hablar de fútbol, y se consensuaron varias cuestiones a futuro.

Gorosito tuvo un raid de entrevistas con algunos medios de la ciudad, entre ellos con Dial Deportivo por La Radio de UNO (FM 106.3), donde le puso paños fríos a esta situación, más allá que está claro que el partido de este lunes ante Barracas Central será clave para su continuidad como DT, ya que arrancará a un punto del último que es Vélez, que un rato más tarde recibirá a Atlético Tucumán.

Si bien no hubo más información luego de ese encuentro que tuvieron Vignatti y Gorosito, con otros dirigentes, se sabe que en Colón ya están pensando en dos grandes candidatos en caso de que el ciclo actual llegue a su fin. Uno es Ricardo Zielinski, viejo anhelo del presidente sabalero, y el otro que empieza a tomar fuerza es el de Israel Damonte.