Gorosito: "Estamos muy sólidos en defensa"

Más adelante expresó: "Esto es fútbol y el contrario también juega, tiene virtudes, recambios explosivos, nosotros podíamos haber ampliado el 2-0 en los primeros 25' del segundo tiempo. Nos falta el último pase a los dos delanteros, sino recurrimos a los arranques de un Pierotti que está pasando un momento extraordinario, para mí el mejor de su carrera".

Cuando le preguntaron por el nivel de Ábila, no dudó en decir que "Wanchope no estaba bien, se ve en la cancha, no se miente, se puso bien con el correr de los días, cada vez mejor. Él es gol, jugamos mucho mejor cuando jugamos cortos y no tiene que hacer trayectos largos, cuando tiene que hacerlo, le viene bien que juguemos más corto. Para mí Vega y Galván jugaron un partido correcto y tienen que seguir mejorando como los demás".

En otro tramo de la charlo dijo estar "con la tranquilidad de hacer buenos partidos, el equipo estaba jugando bien, habíamos superado a todos los rivales salvo a Gimnasia y Huracán, nos faltaba concretar las situaciones. Le faltaba eso al equipo y lo logramos".

Gorosito también admitió, en relación al momento físico del plantel que "el ritmo desde cuando llegamos a hoy es completamente diferente, se juega al ritmo del fútbol argentino, es muy difícil hacerlo y si no estas bien no podes jugar, están todos parejos en trabajo, me pone muy contento por el trabajo de los profes. Después hay que manejar los tiempos, la pausa, defenderse con la pelota, todo lleva su tiempo. En el primer tiempo salvo esa ocasión de Pratto no tuvieron otra llegada. En el segundo por allí tenían la pelota, tuvimos espacios para contragolpear. Pero en un pase filtrado Prestianni hizo un muy bien gol".

Nuevamente el orientador rojinegro refrendó que "estamos tranquilos, uno sabe las ansiedades del hincha y las necesidades del club, es todo tiempo, pones un negocio y necesitas un tiempo. En el fútbol, es un juego, precioso, el más lindo que puede existir. Necesitas relevos, estamos muy sólidos en defensa, me pone contento porque hay excelentes profesionales y se merecen pasar por este momento".

Pipo también soslayó que "anteriormente nos agarraban muy abiertos, cuando jugó Chicco sobre los centrales como ahora Vega, no nos enfrentan con tanto campo por delante, que puedan defender mejor, es mérito de los volantes que hacen que lleguen heridos a ellos".

Pensando en la Copa Argentina, el técnico sabalero enfatizó: "Eric (Meza) terminó con un dolor de estómago y después en el cuádriceps, el resto bien. El miércoles como dije jugarán los que mejor estén y serán la base para jugar por Copa Argentina".