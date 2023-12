Gorostidi, por UNO 106.3: "Colón necesita gente que conozca la categoría"

• LEER MÁS: Quilez: "Tener una localía fuerte será clave para Colón"

En charla con UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, Loco recuerda como si fuera ayer aquellas conquistas ante Universidad de Chile en 1997: "Es una cuestión de decir, «me tocó a mi». Antes me habían hecho un penal que luego el arquero le atajó a Marcelo Saralegui. Yo tuve la chance de descontar y quedó en la historia por ser el primer gol internacional de un club gigante como Colón. El segundo también, pero en Santa Fe que sirvió para dar vuelta la historia".

image.png Adrián Gorostidi marcó el primer gol de Colón a nivel internacional. Me llamado por una lista como posible DT.

"En esa época volaba. Tuve la mala suerte que en la Copa Conmebol me lesiono la rodilla y me pierdo la Libertadores. Si pasábamos a los cuartos llegaba", agregó.

Luego se metió de lleno en la actualidad: "Ahora estoy en mi casa acá en Colastiné, tranquilo. Lo último que hice fue dirigir a Juventud Antoniana de Salta, gigante por su gente, pero mal administrado, con una dirigencia impresentable. Son experiencias que suman. Arrancamos el año con Chaco For Ever en el Nacional B y a mitad de año me contrata Juventud, que por suerte de salvó. Hay elecciones también como en Colón, que esperemos elijan bien".

image.png Juventud Antoniana fue el último trabajo de Adrián Gorostidi.

"Obvio que duele este descenso, porque Colón es de Primera. Eso es indiscutible. Es un poco extraño, porque el equipo no fue un desastre y descendió. Quizás también por cómo están diagramado los campeonatos, con una cantidad de equipos impresionante. Uno tiene que adaptarse. Hoy a Colón le toca un torneo muy complicado y será el más grande de la categoría. Colón tiene que volver rápido. Colón siempre será grande por su gente en la categoría que esté. Ahora hay elecciones y todo pasa por tratar de elegir bien. Creo que hay que entender el Nacional B, que no es el mismo de antes. Las canchas y los equipos son otros. Es bastante complicado. Lleva de muchas cosas, apuntando a gente que conozca la categoría, además de tener buena relación en AFA. Sino le puede pasar lo de Ferro, que hace años que está en este lugar", enfatizó Loco.

También, mantiene la ilusión de ser el DT: "El único que me llamó, con quien hablo todo el tiempo es con (Ricardo) Magdalena. Creo en lo que dice. Conozco la categoría y todos los movimientos. Entiendo de qué se trata esto. Me parece que él tiene ganas de dejarse ayudar. Ya se postuló y no tuvo suerte, y hoy vemos la realidad. Esto se sabía de ante manos. Cuando hay soberbia en la dirigencia sin aceptar culpas se nota. Colón fue campeón en pandemia cuando dejaron trabajar al técnico. Con la soberbia no va más a ningún lado".

En el final, tiró: "Si Colón no asciende este año, se le va a complicar mucho después. Hay que evitar esa boludés de armar un equipo de estrellas con jugadores de Primera, porque la puede pasar mal en clubes y canchas diferentes donde no hay comodidad. Esas cosas pesan y deben contemplarse".

Escuchá la entrevista con Adrián Gorostidi en charla con UNO 106.3