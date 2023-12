Quilez: "Tener una localía fuerte será clave para Colón"

El defensor charló con radio Gol 96.7 y en el inicio reconoció que "la realidad es que cada despedida, uno siempre deja algo, compartiendo cosas, viviendo buenos momentos. Siempre me llevé bien con la gente del club, con los hinchas, más allá de lo futbolístico uno se maneja con respeto y humildad".

Más adelante admitió que "San Martín es un club que tiene para crecer, instalaciones muy lindas, la gente apoya muchísimo, con cancha llena. Puede ser más de lo que es. Pasa lo mismo con Colón, jugamos copas internacionales, se logró una estrella, pero necesita más cosas para mejorar".

LEER MÁS: Boca vino a la carga por el jugador más talentoso de Colón

El canterano rojinegro expresó que "ese día del partido con Gimnasia, estando en Tucumán, hablamos con Facu (Bertoglio), le decía que lindo volver. Ama tanto a Colón como yo, tiene ganas de venir. Veíamos que podía pasar pero cuando llega el momento no se traga con nada, se sufrió muchísimo".

Quilez refrendó que "a mí nadie habló, estoy esperando el domingo, sea quien sea me pondré a disposición de Colón, no como vidrio, desde el día que me fui aparecieron grandes jugadores. Hoy siento que si el club lo necesita voy a estar. Voy a tocar timbre del que gane, diciendo aquí estoy. Sino seguiré siendo hincha y alentando a la distancia".

En referencia al nivel de Primera Nacional, el futbolista subrayó que "Colón tiene jugadores de jerarquía como Botta o Wanchope, no se si quedarán. Los delanteros de la categoría están siempre al límite. Es fundamental la localía, si te aseguras la fortaleza, tenes tres cuartos del torneo ganado sacando algo afuera. Las canchas son más chicas, con pasto alto, la segunda división del fútbol argentino está deteriorada. Nada que no hayamos vivido, vestuarios malos, hay que lucharla pero la localía es lo más importante".

LEER MÁS: El firme deseo que tiene uno de los referentes de Colón

Con respecto a los arbitrajes del ascenso, dijo que "desde adentro se ve aún peor, las cámaras enfocan las pelotas y lo que puede apreciar la prensa. El último partido tenían vía libre y nos mataron. Es duro hablar en un contexto donde te pueden perjudicar, ser cuidadoso con lo que se habla. San Martín está pagando una deuda pendiente por ir al TAS. Cuando veo que Colón reclama por el descenso se me vino esa película. Dejemos todo ahí porque puede contraproducente".

En la parte final no dudó en decir que "teníamos un buen plantel, nos faltó experiencia, cuando un árbitro no te cobra, hay que trabajarlo, todo pesa y por ahí uno se hace expulsar, en canchas complicadas hay que manejar todo eso bien".