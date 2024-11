Gran expectativa por la Asamblea que se avecina en Colón

LEER MÁS: Colón se ilusiona con la continuidad de Paolo Goltz

Ricardo Luciani, referente de la Agrupación Sangre de Campeones, remarcó antes de conocerse esta denuncia, hace un par de semanas, que "vemos una falta de proyecto, de tomar decisiones erróneas, cuatro técnicos en un año, un secretario técnico que se lo llamó faltando mes y medio, todo eso se ve cómo estamos".

En tanto que también, reflejó: "Tenemos una obligación estatutaria como minoría que cumplimos en parte, porque no tenemos información, algo que expresamos en el comunicado de las últimas horas. No vamos a claudicar por ser segundos en las elecciones. No veo cuál es el problema de decirle lo que se debe al socio, si esta Comisión asumió este año. Como también hablarle de dónde está parado. Eso me preocupa mucho, recurrimos a la justicia, estamos esperando novedades. Al socio no se le explica la verdad. La Asamblea debió ser en septiembre, incluye seis meses anteriores de la otra gestión más seis de esta. Si nos toca ser gobierno tenemos que hacer una auditoría primero para saber dónde está parado el club".

Los temas a tratar en la Asamblea de Colón

Cada vez que al presidente Víctor Godano se lo consultó sobre algunos temas puntuales, como la herencia recibida de la gestión que encabezaba José Vignatti, y temas puntuales de jugadores, adelantó que eran todos temas que se los detallaría a los socios de Colón, si así lo requerían, en la Asamblea de socios.

Todavía no hay certezas de cuándo se realizará dicha Asamblea, pero está claro que en función del fracaso deportivo de esta temporada la misma tomará mucha más repercusión, como suele suceder en estos casos, y para los dos clubes de la ciudad.

A Godano, sobre quien ya pesa esta denuncia penal por encubrimiento, se le solicitará que informe de qué manera encontró al club, en cuanto a lo recibido por la gestión anterior, como así también se le pedirá, según pudo saber UNO Santa Fe, un panorama claro en cuanto a los juicios que pesan sobre el club, y algunos temas puntuales, como las ventas de Facundo Farías, Santiago Pierotti, Tomás Chancalay y Eric Meza, como así también las desvinculaciones de Ramón Ábila y Rubén Botta, entre otros, como así también el litigio planteado en FIFA por el paraguayo Alberto Espínola.