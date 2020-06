Gustavo Abraham: "Posiblemente integre la lista oficialista"

El doctor Gustavo Abraham viene trabajando, junto a su espacio Futuro Sabalero, en distintas acciones con la actual Comisión Directiva de Colón.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "no creía que esta apertura se iba a dar como la que hubo. Fue muy positiva, uno estaba acostumbrado a otro tipo de política de gobierno de Vignatti y nos sorprendió a todos. Hace un año y medio venimos haciendo unas cuantas cosas positivas para el club, me parece que eso es muy productivo".

Más adelante expresó que "la historia venía antes de la Copa Sudamericana, fuimos cada uno por su cuenta a Uruguay, a Belo Horizonte, cuando empezamos la parte nuestra trabajó con el tema de los hinchas en Patronato. Hoy por hoy estamos trabajando juntos muchas cosas, tuvimos una buena convivencia todos, es bastante saludable y debería ser siempre así".

Abraham también ratificó que "en diciembre habrá elecciones y creo que Vignatti se presentará como presidente. Posiblemente integre la lista oficialista, esa respuesta depende de que nos pongamos de acuerdo con la política institucionale, no es entrar por entrar. En todas las últimas elecciones tuve la suerte de ser candidato a presiente. Trato de buscar el beneficio para el club, es importante ponernos de acuerdo, lo venimos haciendo bien. Hay muchas posibilidades de sentarnos y acordar muchas cosas".

Indudablemente si se da esta chance de que Abraham forme parte de la nueva lista que se presentará en la próxima contienda electoral, todo está supeditado al diálogo con Futuro Sabalero, la Agrupación que lidera. Al respecto apuntó: "Nuestra Agrupación tiene peso propio y se ganó un lugar. Yo no me voy a cortar solo, esto surgirá por un acuerdo con el espacio que presido. Hay que sentarnos a charlar por el grado de participación cuál de las propuestas son potables para llevar a cabo. Hablamos mucho con Vignatti, con José Alonso, Patricio Fleming. Coincidimos en un altísimo porcentaje, somos un grupo de una generación intermedia, no somos ni chicos ni mayores, le podemos dar un buen flujo al club".

En la parte final, disparó que "yo pertenezco a un grupo de trabajo que viene desde hace 15 años, hicimos distintas cosas por el club y de manera orgánica, por eso siempre hay que respetar la voluntad mayoritaria para participar".