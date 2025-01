Gustavo Marín, padre de Facundo: "Su sueño es volver a Colón"

La historia de Facundo Marín es muy particular pero el camino está marcado por el amor que tiene por Colón , club en el que se inició pero también dejó muy joven para emigrar a Boca.

Gustavo, padre del futbolista, explicó cómo está su situación en diálogo con radio Sol Play (FM 915). En el inicio reconoció que "él estuvo desde los 3 años, a los 14 fue a Boca, no lo tenemos en casa, primero jugó en España, luego Italia, siempre hay allegados que se quedaron con las ganas de verlo, tuvimos varias reuniones, nos reunimos con Vignatti, con Alonso, sería el sueño de volver al amor de su vida".

Más adelante admitió que "nos ofrecimos a una prueba, tiene 26 años, por Colón lo hacemos, lo mismo pasó en Patronato, la cancha no miente, superó las expectativas en ambos clubes, esperando si suena el teléfono".

El progenitor de Marín soslayó que "divido su etapa en dos partes, en Colón disfrutó de la libertad del juego, tiene gambeta, cuando pasó a Boca, a cargo de Raffo fue adquiriendo más cosas; como ejemplo Nahuel Molina jugaba de punta, lo transformó Coqui en lateral y es campeón del mundo. Lo agarraba por la tarde a Facu y le daba entrenamientos como los que tuvo después por ejemplo en Extremadura".

En otro tramo de la charla destacó que "es el típico 10 argentino, enganche, debido a las indicaciones de entrenadores, puede jugar de interno por derecha o izquierda, lo hizo de falso nueve, volante ofensivo que se puede desempeñar en varias posiciones".

LEER MÁS: Qué chances hay de que Colón vaya por el Pulga Rodríguez

A la espera de una respuesta final

Marín padre también no dudó en afirmar que "el agradecimiento es grande para las dos instituciones, yo hacía mucho que no lo veía en vivo, lo que vi coincidieron con las devoluciones que nos dieron Candia (Patronato) y el Selectivo de Colón. Pudo demostrar en un par de días sus cualidades. Estamos a la expectativa, nuestro sueño sería volver a Colón, varias veces estuvo cerca, no queremos ninguna ventaja, somos colonistas, que se lo gane en la cancha".

Antes de su despedida, enfatizó: "El hito más importante en Colón fue su título, la mitad de ese plantel fue con chicos formados en el club, debió ser el ejemplo, yo lo que hacíamos era visitar clubes de Liga Santafesina, le ofrecíamos a Colón como opción, los clubes de la ciudad deberían aprovecharlo. Ahora está más abierto para la captación".