Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

El central zurdo Federico Rasmussen se suma en Colón y asoma como titular. Ahora, la duda pasa por un volante ofensivo: ¿llega o se cierra el mercado?

La incorporación de Federico Rasmussen marcó un punto de inflexión en el mercado de pases de Colón . El defensor, que llegó desde Godoy Cruz a préstamo por un año y sin opción de compra, cubre una de las prioridades que había señalado Ezequiel Medrán y modifica de inmediato el armado defensivo pensando en la temporada de la Primera Nacional.

El zaguero no aterriza para ser alternativa: llega para meterse directamente en el once, con el valor agregado de conocer a Pier Barrios, con quien conformó una dupla confiable en el equipo mendocino. La idea del entrenador es reconstruir esa sociedad para darle solidez a una última línea que busca regularidad.

Reacomodamiento en la última línea en Colón

Su presencia genera un efecto dominó. Nicolás Thaller pierde terreno en la consideración inicial, aunque la decisión es que continúe en el plantel y pelee su lugar. En paralelo, Sebastián Olmedo viene mostrando buenos rendimientos en los entrenamientos y también se mete en la discusión por un puesto.

Gimnasia de Jujuy Colón Nicolás Thaller Nicolás Thaller quedará más relegado en Colón con la llegada de Rasmussen, pero igual continuaría en el plantel. @OficialGyEJujuy

A eso se suma Zahir Ibarra, comodín defensivo capaz de desempeñarse en cualquiera de las posiciones del fondo, una herramienta que el cuerpo técnico valora por su polifuncionalidad en un torneo largo y exigente.

El último casillero en evaluación

Con la zaga cubierta, el único pedido pendiente de Medrán es un mediocampista ofensivo que pueda aportar juego y llegada tras la salida de Nicolás Talpone. La búsqueda existe, pero no es sencilla.

LEER MÁS: Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

La dirigencia entiende la necesidad, aunque también pone sobre la mesa un dato clave: las arcas están exigidas y la llegada de Rasmussen implicó un esfuerzo importante. Por eso, el escenario hoy es de evaluación permanente, sin descartar que el club decida no sumar más refuerzos y apostar por las variantes que ya tiene.

¿Puertas cerradas hacia afuera?

Mientras se analiza esa posible última incorporación, hay algo que sí está resuelto: no se producirán más salidas (sin embargo, llegó una oferta formal de Peñarol por Ignacio Lago -ver aparte). Colón considera que logró sostener una base competitiva y que la competencia interna será fundamental para elevar el nivel.

Así, con el central zurdo ya en casa, el Sabalero transita las horas finales del mercado entre la prudencia económica y el deseo deportivo. La pelota, ahora, está del lado de los dirigentes: hacer un último movimiento o dar por terminado el armado del plantel.