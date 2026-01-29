Peñarol ofertó por Ignacio Lago y enciende la alarma en Colón

Peñarol habría presentado una propuesta por Ignacio Lago, que está a menos de un año de poder quedar libre de Colón. La CD, ante una decisión clave.

Colón vuelve a quedar en el centro de la escena del mercado, pero esta vez por una situación que genera más preocupación que entusiasmo. Peñarol de Montevideo habría presentado una oferta formal por Ignacio Lago, uno de los futbolistas más importantes del plantel, cuyo contrato entra en una zona de riesgo para los intereses del club santafesino.

LEER MÁS: Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El interés del gigante uruguayo no es casual. Lago es considerado una pieza desequilibrante en la Primera Nacional y su proyección lo convierte en un jugador atractivo para mercados más competitivos. Sin embargo, lo que más condiciona a Colón es el escenario contractual del futbolista.

Un contrato que juega en contra para Colón

Ignacio Lago está a apenas 11 meses de quedar con el pase en su poder, una situación que debilita la posición negociadora de Colón. Si no se produce una renovación en el corto plazo, el jugador podrá negociar libremente un precontrato a mitad de año y marcharse sin dejar dinero en la institución a fines de temporada.

Ese contexto es el que empuja a Peñarol a avanzar ahora. Desde Uruguay entienden que es el momento ideal para intentar una operación que, de otra manera, sería mucho más costosa. Para Colón, en cambio, la ecuación es incómoda: vender por una cifra menor a su valor deportivo o arriesgarse a perderlo gratis.

La postura de Colón

En Santa Fe la situación se sigue con atención. La dirigencia sabe que Lago es un jugador clave para el proyecto deportivo, pero también es consciente de que el tiempo empieza a jugar en contra.

Lago Thaller.jpg Prensa Colón

Colón había adquirido tiempo atrás el 50% de su ficha y lo considera un activo importante, pero la falta de una actualización contractual en su momento dejó una herida abierta que hoy impacta de lleno en el presente.

La prioridad puertas adentro sigue siendo intentar una renovación, aunque no será sencillo si el interés del exterior se traduce en una mejora económica sustancial para el futbolista.

Qué puede pasar ahora

Con la oferta de Peñarol sobre la mesa, se abren tres caminos posibles:

Aceptar una venta ahora, asegurando un ingreso económico y evitando el riesgo de que se vaya libre.

Rechazar la propuesta y acelerar una renovación, mejorando salario y extendiendo contrato.

Retenerlo sin acuerdo, apostando a lo deportivo, pero con el peligro latente de perderlo sin resarcimiento.

LEER MÁS: El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

Por ahora no hay definición, pero el tema ya está instalado como uno de los focos centrales del mercado sabalero. La pelota la tienen los dirigentes, aunque el deseo del jugador y la presión del calendario también jugarán su partido.

Lo único seguro es que la historia de Ignacio Lago y Colón entró en una etapa decisiva. Y cada día que pase, su futuro será un poco más difícil de sostener en Santa Fe.