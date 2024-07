Hernán Lópes: "Delfino maneja muy bien la presión en Colón"

Es que el partido ante Estudiantes de Río Cuarto era clave para que Iván Delfino pueda tomar oxígeno en su cargo como entrenador, ya que había quedado en el centro del conflicto, tras los malos resultados de las últimas fechas. Y uno de los jugadores que se refirió al momento del equipo fue Hernán Lópes, quien habló con La Voz del Sabalero por Sol Play (FM 91.5).

La visión de Hernán Lópes sobre el momento de Colón

En el inicio de la entrevista, cuando se le preguntó por cómo vivieron el bajón futbolístico de Colón, Hernán Lópes destacó: "Las últimas fechas fue difícil porque no eran los resultados que esperábamos, de visitante o local nosotros queremos ganarles a todos, en una práctica, siempre. No se estaban dando las cosas, no se veían bien para afuera. El partido ante el CADU fue la primera piedra, arrancamos ganando y nos lo dan vuelta. Pero el equipo siempre estuvo unido sentimental y colectivamente, lo único que nos faltaba era ganar y hacer más de un gol".

Hernán Lópes.jpg Prensa Colón

Y sobre la superioridad futbolística que marcó ante Estudiantes de Río Cuarto, en comparación con los partidos anteriores, Hernán Lópes destacó: "En el partido anterior como local Atlanta no nos habían llegado nunca, éramos dominantes, nos empatan en un rebote, con mala suerte. En los primeros partidos de Colón de local te metía un gol en los primeros minutos y eso te alivianaba los partidos, y ocurrió algo parecido contra Estudiantes de Río Cuarto".

"De los últimos cuatro goles que nos convirtieron tres fueron de rebote, hay que mirar para adelante, lo que pasó pasó, hay que mirar para adelante", agregó Hernán Lópes, una fija en el equipo titular de Colón.

Delfino, en el bajón de Colón

"Delfino trata de absorber toda la presión, tiene más presión que nosotros, lo maneja muy bien, capaz que se enoja, pero no se volvió loco, eso ayuda, de verlo enfocado. Es un grupo supersano, la gente grande es supertranquila. No hay muchos egos. Uno lo ve a Christian Bernardi que salió campeón, hizo el gol más importante en la historia de Colón, y lo ves como si nada, es espectacular, es fácil para los que vienen a integrarse rápido", destacó Hernán Lópes en otra parte de la charla.

Más adelante, Hernán Lópes reveló que "lo que más se rescató fue la iniciativa y la actitud que tuvo el equipo de ir a buscarlo en un momento difícil, donde no estábamos arriba como otras veces.

"No hay adjetivos, saben lo que es Paolo Goltz dentro de una cancha, está disfrutando del campeonato, se lo ve bien, ojalá que siga así y nos pueda seguir ayudando", dijo Hernán Lópes sobre su socio de zaga en Colón.