8 de enero 2026 · 15:28hs
Pier Barrios: Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que merece

Pier Barrios comienza a transitar sus primeros días en Colón con una mezcla de emoción y responsabilidad. El defensor, una de las caras nuevas, no ocultó su entusiasmo por la oportunidad y dejó en claro cuál es el objetivo que atraviesa al plantel desde el inicio de la pretemporada.

“Contento y emocionado con este proyecto, y con la chance que me da el club. Muy ilusionado y con ansias de alcanzar el objetivo que todos tenemos claro”, expresó Barrios.

El peso de Colón, adentro y afuera

Al explicar por qué aceptó rápidamente la propuesta, el zaguero fue contundente. “Es muy complicado decirle que no a Colón. Sé la historia que tiene y que esté en la Primera Nacional es una circunstancia. Vamos a pelear para devolverlo a donde se merece. No necesitaron mucho para convencerme”, sostuvo.

Pier Barrios
Pier Barrios, la nueva voz de mando en Colón.

Pier Barrios, la nueva voz de mando en Colón.

Barrios también marcó la diferencia entre la mirada externa y lo que encontró al llegar al club: “Uno de afuera sabe que Colón es popular y grande, pero desde adentro es mucho más. Se viene de un año complicado, pero buscaremos revertirlo. Tenemos la obligación de devolverlo al lugar que se merece”.

Experiencia para un camino largo en Colón

Consciente de que la Primera Nacional es un torneo exigente, el defensor destacó la importancia de construir un grupo sólido. “Sabemos que será largo y que habrá que superar adversidades armando un buen grupo”, remarcó, anticipando un campeonato de resistencia y regularidad.

En ese contexto, Barrios entiende cuál puede ser su aporte desde lo personal: “Por edad, puedo aportar más experiencia, sobre todo para pasar situaciones que uno ya vivió. Eso no te hace ganar partidos, pero sí entender mejor ciertas cosas. Será clave acompañar a los jóvenes, no es solo estar en los 90 minutos, sino en el día a día”.

El defensor también celebró la incorporación de Federico Lértora, a quien conoce de su paso por Belgrano. “La llegada de Fede nos viene bárbaro, además de lo que significa para el club. Yo siempre hablo de la persona por sobre el jugador y es buena gente. Va a tirar para adelante, que es lo más importante. En lo futbolístico ya se sabe. Para nosotros es muy importante. Esperemos lo podamos disfrutar”, valoró.

Finalmente, Barrios describió cómo imagina su función dentro del equipo: “Trato de ordenar la defensa, ser fuerte y tener voz de mando. Después, en lo individual, siempre apunto a progresar y a alcanzar el objetivo con Colón”.

