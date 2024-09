Humillante derrota de Colón que pone a De Paoli en la puerta de salida

Por lo cual, es una caída que en condiciones normales supondría la salida de Rodolfo De Paoli, que apenas sumó seis puntos sobre 18 en disputa, pero jugando siempre mal.

Colón arrancó para ganarlo y terminó perdiendo el primer tiempo

Colón dispuso de una chance muy concreta en el arranque del partido para abrir el marcador. Y es que antes de los 2' Genaro Rossi de frente al arco remató por encima del horizontal.

Fue una buena maniobra del elenco sabalero jugando de izquierda a derecha, para el centro a la carrera de Ezequiel Herrera y el disparo de Rossi dentro del área.

Y a los 5' Colón llegó otra vez y nuevamente por derecha. Centro rasante de Herrera, Rossi aguantó de espaldas y el balón le quedó a Christian Bernardi debajo del arco quien picó el balón pero se terminó yendo por arriba del travesaño.

En apenas 5' Colón había generado mucho más que en los 90' ante Temperley. Demostrando una mejora futbolística, con la colaboración de un rival que no marcaba bien en defensa.

Sin embargo, Brown de Adrogué pudo abrir el marcador de no ser por una estupenda reacción de Manuel Vicentini quien voló para mandar al córner un centro desde la izquierda que no alcanzó a cabecear de la mejor manera Francisco Nouet.

Colón tenía el control del partido y llegaba fácilmente al área rival, solo le quedaba resolver de mejor manera dentro del área. Ya que en otra acción Herrera asistió a Rossi, quien en vez de rematar, quiso controlar el balón y despejó un defensor.

El encuentro era entretenido, de ida y vuelta, dado que había espacios para progresar en ataque. El Sabalero se insinuaba más peligroso y el elenco visitante, cuando podía intentaba contragolpear.

Javier Toledo convirtió de cabeza, luego de un centro desde la derecha, pero el árbitro Jorge Baliño anuló la jugada por falta del delantero al arquero Matías Wisocki, aunque dio la sensación de que el goleador había tocado el balón con el brazo.

Pero cada vez que el conjunto visitante atacaba por izquierda generaba peligro. Y otro centro desde ese sector propició una notable atajada de Vicentini, quien a puro reflejo tapó una pelota que tenía destino de gol. Otra vez, el lateral izquierdo Francisco Nouet apareció solo de frente al arco y se terminó llevando por delante el balón que contuvo el arquero rojinegro.

Esos continuos desajustes en defensa, iban a terminar con el gol de Brown de Adrogué. A los 31' el Sabalero perdió una pelota en la mitad de la cancha, retrocedió muy mal y Brandon López de frente al arco definió de derecha para el 1-0. Nicolás Fernández terminó habilitando al delantero y Paolo Goltz no llegó a cubrir el remate.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1835430276517777748&partner=&hide_thread=false ¡BROWN (A) SORPRENDIÓ A COLÓN!



A los 31´, B. López marcó el 1-0 para los de Adrogué ante el Sabalero. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/rguzanPzpL — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2024

Colón siguió buscando pero sin claridad, pese a que el rival en los metros finales otorgaba ventajas. Se aproximó con un cabezazo de Javier Toledo, pero que fue a parar a las manos del arquero Matías Wysocki.

En el arranque del primer tiempo daba la sensación que era cuestión de tiempo para que Colón se pusiera en ventaja. Pero falló las dos opciones que dispuso y el rival, pese a fallar en las primeras, acertó en una contra para el 1-0 parcial.

Un segundo tiempo de dominio, pero que terminó en derrota

Para el inicio del segundo tiempo, Rodolfo De Paoli dispuso de dos variantes. Adentro Hernán Lópes y Bruno Juncos para las salidas de Nicolás Fernández, de muy flojo primer tiempo y Alan Forneris.

La idea era sumar más gente en ataque, dejando como único volante para recuperar a Nicolás Talpone y jugar con tres puntas, ya que Juncos se paró por el sector izquierdo.

A los 9' Javier Toledo dentro del área y de cabeza mandó el balón al córner, pero el juez de línea marcó posición adelantada, en una decisión correta, ya que el delantero estaba apenas adelantado.

Era todo de Colón en el segundo tiempo, dado que Brown de Adrogué no pasaba la mitad de la cancha. Le costaba encontrar el último pase, pero el empate estaba al caer, con Toledo como principal argumento de ataque.

Y fue Toledo quien probó con un remate de media distancia que se fue al lado del caño derecho. El centrodelantero rojinegro era el más incisivo, yendo a todas.

Colón no encontraba los caminos abusaba de los pelotazos y merodeaba el arco rival, aunque sin precisión. El equipo era pura ansiedad frente a un rival que se defendía cómo podía.

Y lo peor iba a llegar en tiempo de descuento, porque el elenco visitante amplió el marcador. En una jugada por izquierda, Gonzalo Gamarra quien había ingresado en el segundo tiempo recibió dentro del área y con un zurdazo cruzado estableció el 2-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1835452129185853723&partner=&hide_thread=false ¡BROWN DE ADROGUÉ LE GANÓ A COLÓN EN EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES!



El Sabalero cayó por 2-0 y acumuló su segunda derrota consecutiva. Gamarra sentenció el partido con este potente remate. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/e1jHGxC906 — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2024

Una derrota humillante para Colón que de esta manera ve esfumarse las chances de acceder al primer puesto, ya que ahora quedó en la 8° posición y a seis puntos de Nueva Chicago.

Síntesis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 2-Paolo Goltz, 6-Nicolás Fernández, 3-Facundo Castet; 10-Christian Bernardi, 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone, 8-Braian Guille; 9-Javier Toledo y 11-Genaro Rossi. DT: Rodolfo De Paoli.

Brown de Adrogué: 1-Matías Wysocki; 4-Rafael Sangiovani, 2-Abel Masuero, 6-Carlos Aguirre, 3-Francisco Nouet; 5-Nahuel Pereyra; 7-Franco Benítez, 8-Lautaro Lovazzano, 10-Matías Sproat, 11-Lucio Castillo; y 9-Brandon López. DT: Jorge Vivaldo.

Goles: PT 31' Brandon López (B), ST 50' Gonzalo Gamarra (B).

Cambios: ST 0' Bruno Juncos x Forneris (C), Hernán Lópes x Fernández (C), 11' Máximo Heredia x Castillo (B), Gonzalo Desio x Lovazzano (B), 17' Alan Soñora x Bernardi (C), Gonzalo Gamarra x Nouet (B), 21' Gonzalo Rehak x Wysocki (B), Tomás Patrizio x Sproat (B), 23' Axel Rodríguez x Rossi (C), 34' Facundo Taborda x Castet (C).

Expulsados: Herrera (C).

Amonestados: Masuero y Rehak (B).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier López.