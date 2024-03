Iván Delfino es un artífice fundamental en el presente de Colón

El presidente de Colón Víctor Francisco Godano no dudó un segundo . Antes de ser electo para presidir la institución, sabía quien sería el entrenador. Y es que lo conocía a Iván Delfino, de cuando ambos eran jugadores, vistiendo la camiseta de 9 de Julio de Rafaela. Así las cosas, el Bicho ganó las elecciones y el DT oriundo de Sunchales se puso al frente del plantel rojinegro.

Cuando llegó, Colón era tierra arrasada, ya que debía renovar por completo un plantel. Contaba con jugadores que se sabía que no iban a seguir y eso era un problema. En las primeras prácticas de fútbol, no llegaba a completar dos equipos, dado que en varias posiciones de la cancha, no tenía ni siquiera un futbolista.