Joel Soñora manejaría ofertas y podría rescindir en Colón

Se cae de maduro que habrá una importante sangría y muy pocos se quedarán. Solo los que tienen contrato vigente, pero dependiendo también de lo que diga el nuevo entrenador. Aunque no habría que destacar que haya salidas por motivos propios, como el caso de Joel Soñora.

¿Joel Soñora se va de Colón?

El volante, que jugó solo 10 partidos, estaría manejando algunas propuestas, por lo que podría rescindir. Su acuerdo es hasta diciembre de 2025, por lo que habrá que ver cómo se realiza el resarcimiento, siempre y cuando no haya alguna deuda.

Un jugador que muchos se preguntan por qué no fue titular. Sobre todo con los minutos que tuvo ante All Boys en el octogonal, donde fue el mejor y marcó el gol. Llegó en su momento de la mano de Rodolfo De Paoli desde Independiente Rivadavia y apenas tiene un encuentro como titular.

Más allá del reconocimientos de los técnicos, igual siempre tuvo que esperar en el banco. Ahora sin el objetivo consumado, todo se analiza más a fondo. Ni hablar si finalmente está gestionando para salir. Un Soñora que cambia permanentemente de equipo, en lo que llama mucho la atención. No tendría un salario tan importante, pero es probable que no haya oposición de la dirigencia si quiere salir. Por lo pronto, sigue trabajando de manera liviana a la par del resto, pero no habría que descartar que no esté para el 2025.