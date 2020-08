Jorge Fossati elogió a los hinchas de Colón "por su pasión"

El uruguayo Jorge Fossati dejó un grato recuerdo en los hinchas de Colón por su paso como entrenador durante la temporada 2001/02. El equipo se animó y dio pelea en los primeros puestos con un estilo audaz y haciendo un culto de la pelota parada. Por esas cosas del fútbol, en un momento las cosas no le salieron y terminó alejándose. De todas maneras, inundó al club de ansias de superación en Santa Fe.

Actualmente está al frente de River de Uruguay y, en diálogo con Radio Gol 96.7, contó como afronta la pandemia del coronavirus: "La cuarentena siempre fue opcional acá, pero el mensaje era claro. Lo necesitábamos. Al comienzo había muchas actividades frenadas, pero ahora ya se activó. La concientización estuvo. En nuestro caso, nosotros estuvimos dos meses sin salir de casa sin ver a los seres queridos. Gracias a Dios la situación está controlada ahora".

image.png Jorge Fossati, actual DT de River de Uruguay, recordó su paso por Santa Fe en Colón y destacó a los hinchas

Luego sí se metió de lleno respecto a cómo considerada que fue su estadía en Santa Fe: "Fue una experiencia de las más lindas. Creo que en aquel momento se fue haciendo un camino y se promocionaron jugadores jóvenes. Se armó un equipo competitivo. Sentía que el hincha tenía empatía con el equipo por la forma en que jugábamos y eso hace que haya sido una linda experiencia. Siempre voy a estarle agradecido a los hinchas por las demostraciones de cariño y pasión de aquel momento y que sigue siendo igual ahora".

Asimismo, argumentó que "los que estamos en el fútbol, si hablamos de Santa Fe se nos viene rápido a la cabeza nombrar a Colón y Unión. Diría que es la postal de la ciudad, más allá del Puente Colgando. Para el mundo es así y se nota más cuando se vive ahí. Acá vivo en Uruguay entre hinchas de Nacional y Peñarol. Me tocó vivir otros clásicos en diferentes ciudades, pero la esencia que hay en Santa Fe es única. Ojalá se mantenga para siempre".

image.png Jorge Fossati dirigió a Colón durante la temporada 2001/02

Luego tuvo un párrafo aparte para hablar de la gente y la movilización de 40.000 almas para la final de la Copa Sudamericana en Asunción: "¿Cómo me va a sorprender? Que gente tan seguidora tenga esa posibilidad única era de esperar que hiciera lo que pasó. Desgraciadamente faltó algo y no se pudo ganar el título. Después, no soy quién para hacer un análisis de esa final dentro de la cancha. Sí voy a decir que Colón estuvo a la altura".

En el final, sentó su postura de por qué Colón aún no pudo ser campeón: "En su momento, había muchas diferencias, especialmente de fuerzas políticas, entre los clubes del interior y Capital Federal. Eso existió y no es cuento. Si alguien no lo quiere hablar, es simplemente para evitar referenciar algo que pasó. Lo que le puede faltar a Colón es trabajar en un proceso más largo. Que se mantenga un proyecto. Después, quedará en la convicción de llevarlo adelante".