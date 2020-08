Con Eduardo Domínguez en Santa Fe hubo varios avances en Colón. Mucho más después de la reunión que tuvo con el presidente José Vignatti, donde se tocaron varios temas, entre lo más saliente el armado del próximo plantel. Se coincidió en que hay variantes y que solo se precisaría pocas piezas para la vuelta del fútbol. Por eso la dirigencia está haciendo algunos sondeos y en las últimas horas se instaló el rumor que habría sondeos por el colombiano Reinaldo Lenis, de último paso por Banfield.

El mediocampo es el lugar donde más bajas hubo, pero el DT piensa que también haría falta un jugador con cambio de ritmo por las bandas y justamente el colombiano reuniría las características por ser un extremo por naturaleza. Se mueve generalmente por derecha, pero también puede hacerlo por izquierda, donde no hay tantas opciones tras las partidas de Gabriel Esparza y Marcelo Estigarribia.

image.png Reinaldo Lenis marcó en la victoria de Banfield ante Colón a comienzos de 2020.

Reinaldo Lenis, de 28 años (20 de julio de 1992), disputó 19 partidos en Banfield y marcó cuatro goles, todos en la pasada Superliga. Uno de ellos se los hizo en Santa Fe en la victoria como visitante en el Brigadier López 1-0 el pasado 2 de febrero de este año. Un futbolista que está adaptando al fútbol argentino, factor a tener en cuenta en caso que se avance en las tratativas.

De todas maneras, se trata de un mero rumor por el momento, ya que no hay negociaciones oficiales. Mucho más atendiendo a la incertidumbre que hay en torno a la vuelta del fútbol. Mientras no se tenga algo claro, Colón buscará ahorrarse sueldos, aunque no quita se vayan allanando caminos.

Es un tema a seguir de cerca en un Colón que esta semana le puso candado a Brian Farioli y Santiago Pierotti, quienes extendieron sus contratos hasta diciembre de 2022. Ahora habrá que ver si van por el mismo camino Tomás Sandoval y Tomás Chancalay, que entraron en el último año de su vínculo. Por lo pronto, está la opción de Reinaldo Lenis.