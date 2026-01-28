Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Alonso: "Colón necesita jugadores que entiendan el peso de la camiseta"

El presidente José Alonso dio detalles de la conformación del nuevo plantel de Colón, y adelantó que está al caer la llegada de Federico Rasmussen.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 10:41hs
José Alonso: Colón necesita jugadores que entiendan el peso de la camiseta

Prensa Colón

En el plano deportivo, José Alonso dejó definiciones fuertes sobre el mercado de pases, los refuerzos que llegaron y los objetivos para la temporada 2026. El presidente de Colón confirmó que la dirigencia sigue trabajando para cerrar la llegada del defensor zurdo que pidió el cuerpo técnico.

LEER MÁS: José Alonso, presidente de Colón: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Rasmussen está muy cerca, muy caliente. La relación con Godoy Cruz es buena y creemos que se puede cerrar”, afirmó sobre el zaguero que pretende Ezequiel Medrán para completar la defensa.

El caso Kevin López y el enojo con Instituto

Alonso también se refirió al frustrado pase de Kevin López, quien llegó a entrenarse con el plantel, tenía todo acordado y finalmente se marchó a Instituto antes de firmar.

El chico vino, se entrenó, estaba listo para la revisación médica y firmar, y a último momento se fue. Eso es una falta de respeto institucional”, lanzó.

Kevin López.jpg
El presidente de Col&oacute;n carg&oacute; duro contra Kevin L&oacute;pez e Instituto.

El presidente de Colón cargó duro contra Kevin López e Instituto.

Además, reveló que habló con el presidente de Instituto: “Me dijo que no sabía nada, pero es difícil creer que un club no sepa que va a buscar a un jugador que ya tenía todo acordado con otra institución”.

Para Alonso, este tipo de maniobras marcan un problema de fondo en el fútbol argentino: “Si normalizamos estas cosas, los clubes y los jugadores pasan a ser objetos de los representantes”.

El perfil del equipo y la meta de Colón

Más allá de los conflictos, el dirigente destacó el armado del plantel y el criterio utilizado. “No trajimos nombres rimbombantes, trajimos jugadores con experiencia en la categoría y carácter para afrontar un torneo durísimo”, explicó.

El que se pone la camiseta de Colón tiene que saber que pesa. Esta es una categoría difícil, en canchas complicadas, y se necesita personalidad”, remarcó José Alonso.

LEER MÁS: Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

En cuanto a los objetivos, Alonso no esquivó la presión: “El sueño de todos es ascender. Para eso necesitamos un equipo intenso, que incomode al rival y que tenga presencia”.

El presidente sabe que el camino será largo, pero confía en la base que se está construyendo. “Estamos armando un grupo que entienda dónde está y qué representa este club. Después la pelota dirá, pero la estructura la estamos formando”, cerró.

Colón José Alonso Federico Rasmussen
Noticias relacionadas
colon analiza el regreso de marcelo meli para reforzar el mediocampo

Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

bonansea, con la idea fija en colon: quiero que el hincha se sienta identificado conmigo

Bonansea, con la idea fija en Colón: "Quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"

colon perfila el equipo y medran saca conclusiones ante patronato

Colón perfila el equipo y Medrán saca conclusiones ante Patronato

ezequiel medran sobre el caso kevin lopez: cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Lo último

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Último Momento
¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

Ovación
Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"