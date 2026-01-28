En el plano deportivo, José Alonso dejó definiciones fuertes sobre el mercado de pases, los refuerzos que llegaron y los objetivos para la temporada 2026. El presidente de Colón confirmó que la dirigencia sigue trabajando para cerrar la llegada del defensor zurdo que pidió el cuerpo técnico.
José Alonso: "Colón necesita jugadores que entiendan el peso de la camiseta"
El presidente José Alonso dio detalles de la conformación del nuevo plantel de Colón, y adelantó que está al caer la llegada de Federico Rasmussen.
Por Ovación
“Rasmussen está muy cerca, muy caliente. La relación con Godoy Cruz es buena y creemos que se puede cerrar”, afirmó sobre el zaguero que pretende Ezequiel Medrán para completar la defensa.
El caso Kevin López y el enojo con Instituto
Alonso también se refirió al frustrado pase de Kevin López, quien llegó a entrenarse con el plantel, tenía todo acordado y finalmente se marchó a Instituto antes de firmar.
“El chico vino, se entrenó, estaba listo para la revisación médica y firmar, y a último momento se fue. Eso es una falta de respeto institucional”, lanzó.
Además, reveló que habló con el presidente de Instituto: “Me dijo que no sabía nada, pero es difícil creer que un club no sepa que va a buscar a un jugador que ya tenía todo acordado con otra institución”.
Para Alonso, este tipo de maniobras marcan un problema de fondo en el fútbol argentino: “Si normalizamos estas cosas, los clubes y los jugadores pasan a ser objetos de los representantes”.
El perfil del equipo y la meta de Colón
Más allá de los conflictos, el dirigente destacó el armado del plantel y el criterio utilizado. “No trajimos nombres rimbombantes, trajimos jugadores con experiencia en la categoría y carácter para afrontar un torneo durísimo”, explicó.
“El que se pone la camiseta de Colón tiene que saber que pesa. Esta es una categoría difícil, en canchas complicadas, y se necesita personalidad”, remarcó José Alonso.
En cuanto a los objetivos, Alonso no esquivó la presión: “El sueño de todos es ascender. Para eso necesitamos un equipo intenso, que incomode al rival y que tenga presencia”.
El presidente sabe que el camino será largo, pero confía en la base que se está construyendo. “Estamos armando un grupo que entienda dónde está y qué representa este club. Después la pelota dirá, pero la estructura la estamos formando”, cerró.