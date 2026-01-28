José Alonso: "Colón necesita jugadores que entiendan el peso de la camiseta"

El presidente José Alonso dio detalles de la conformación del nuevo plantel de Colón, y adelantó que está al caer la llegada de Federico Rasmussen.

En el plano deportivo, José Alonso dejó definiciones fuertes sobre el mercado de pases, los refuerzos que llegaron y los objetivos para la temporada 2026. El presidente de Colón confirmó que la dirigencia sigue trabajando para cerrar la llegada del defensor zurdo que pidió el cuerpo técnico.

“Rasmussen está muy cerca, muy caliente. La relación con Godoy Cruz es buena y creemos que se puede cerrar”, afirmó sobre el zaguero que pretende Ezequiel Medrán para completar la defensa.

El caso Kevin López y el enojo con Instituto

Alonso también se refirió al frustrado pase de Kevin López, quien llegó a entrenarse con el plantel, tenía todo acordado y finalmente se marchó a Instituto antes de firmar.

“El chico vino, se entrenó, estaba listo para la revisación médica y firmar, y a último momento se fue. Eso es una falta de respeto institucional”, lanzó.

Kevin López.jpg El presidente de Colón cargó duro contra Kevin López e Instituto.

Además, reveló que habló con el presidente de Instituto: “Me dijo que no sabía nada, pero es difícil creer que un club no sepa que va a buscar a un jugador que ya tenía todo acordado con otra institución”.

Para Alonso, este tipo de maniobras marcan un problema de fondo en el fútbol argentino: “Si normalizamos estas cosas, los clubes y los jugadores pasan a ser objetos de los representantes”.

El perfil del equipo y la meta de Colón

Más allá de los conflictos, el dirigente destacó el armado del plantel y el criterio utilizado. “No trajimos nombres rimbombantes, trajimos jugadores con experiencia en la categoría y carácter para afrontar un torneo durísimo”, explicó.

“El que se pone la camiseta de Colón tiene que saber que pesa. Esta es una categoría difícil, en canchas complicadas, y se necesita personalidad”, remarcó José Alonso.

En cuanto a los objetivos, Alonso no esquivó la presión: “El sueño de todos es ascender. Para eso necesitamos un equipo intenso, que incomode al rival y que tenga presencia”.

El presidente sabe que el camino será largo, pero confía en la base que se está construyendo. “Estamos armando un grupo que entienda dónde está y qué representa este club. Después la pelota dirá, pero la estructura la estamos formando”, cerró.