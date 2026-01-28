Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Alonso, presidente de Colón: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

José Alonso detalló cómo se encuentran las negociaciones entre la AFA y la TV para los partidos de la Primera Nacional, y cómo incide en Colón.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 09:50hs
José Alonso, presidente de Colón: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

UNO Santa Fe | José Busiemi

El presidente de Colón, José Alonso, se refirió en diálogo con Sol Play (FM 91.5) a la incertidumbre que rodea a la televisación de la Primera Nacional y dejó en claro que la definición excede a los clubes.

En medio de negociaciones entre la AFA y distintas empresas, el dirigente sabalero advirtió que la falta de acuerdo impacta directamente en las finanzas de las instituciones.

José Alonso y la realidad de la Primera Nacional con la TV

Lo lógico sería que el campeonato comenzara, pero hoy no hay afirmación ni ingresos asegurados para los clubes”, expresó Alonso al ser consultado por el inicio del torneo previsto para mediados de febrero. La preocupación es concreta: si no se firma un nuevo contrato, los equipos jugarían sin percibir el dinero que habitualmente llega por derechos de transmisión.

LEER MÁS: El nuevo Colón se pone a prueba frente a Patronato en el Predio 4 de Junio

El titular rojinegro explicó que la negociación está siendo conducida por la dirigencia de AFA y que la alternativa que se baraja es la conformación de una coalición de empresas que supere la cifra que se venía pagando. “Las antiguas contrataciones no parecían llegar al monto adecuado y por eso se está buscando una propuesta superadora”, detalló.

José Alonso.jpg
Jos&eacute; Alonso cont&oacute; de qu&eacute; manera influye en Col&oacute;n la indefinici&oacute;n de la AFA con la TV.

José Alonso contó de qué manera influye en Colón la indefinición de la AFA con la TV.

Más allá de la postura institucional, Alonso fue claro sobre el impacto que tendría la demora: “Si el torneo empieza sin TV, no habría ingresos para los clubes ni transmisión para los hinchas cuando el equipo juega de visitante. Eso también es un problema grande”.

Colón, expectante sobre la decisión de AFA con la TV

Colón, como el resto de los clubes de la categoría, observa la situación con expectativa pero sin margen de maniobra. “Es una negociación que nosotros no podemos resolver ni manejar. Ojalá pudiéramos, pero depende exclusivamente de AFA”, remarcó.

LEER MÁS: Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

El dirigente reconoció que el dinero de la televisión es hoy un recurso clave para sostener estructuras que ya vienen golpeadas económicamente. “Estamos hablando de clubes que no tienen otros ingresos fuertes. Si eso se demora, se complica todo”, sostuvo.

Mientras tanto, en Santa Fe esperan una definición que permita encarar el inicio de la competencia con mayor previsibilidad. La pelota todavía no rueda, pero la tensión ya se siente en los escritorios.

Colón José Alonso AFA
Noticias relacionadas
el nuevo colon se pone a prueba frente a patronato en el predio 4 de junio

El nuevo Colón se pone a prueba frente a Patronato en el Predio 4 de Junio

colon blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

final feliz: colon acordo la salida de jose neris a america de cali

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

lucas cano: la b nacional es muy dificil, colon no tiene que estar ahi

Lucas Cano: "La B Nacional es muy difícil, Colón no tiene que estar ahí"

Lo último

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Último Momento
Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Ovación
Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"