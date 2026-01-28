José Alonso, presidente de Colón: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

José Alonso detalló cómo se encuentran las negociaciones entre la AFA y la TV para los partidos de la Primera Nacional, y cómo incide en Colón.

El presidente de Colón , José Alonso, se refirió en diálogo con Sol Play (FM 91.5) a la incertidumbre que rodea a la televisación de la Primera Nacional y dejó en claro que la definición excede a los clubes.

En medio de negociaciones entre la AFA y distintas empresas, el dirigente sabalero advirtió que la falta de acuerdo impacta directamente en las finanzas de las instituciones.

José Alonso y la realidad de la Primera Nacional con la TV

“Lo lógico sería que el campeonato comenzara, pero hoy no hay afirmación ni ingresos asegurados para los clubes”, expresó Alonso al ser consultado por el inicio del torneo previsto para mediados de febrero. La preocupación es concreta: si no se firma un nuevo contrato, los equipos jugarían sin percibir el dinero que habitualmente llega por derechos de transmisión.

El titular rojinegro explicó que la negociación está siendo conducida por la dirigencia de AFA y que la alternativa que se baraja es la conformación de una coalición de empresas que supere la cifra que se venía pagando. “Las antiguas contrataciones no parecían llegar al monto adecuado y por eso se está buscando una propuesta superadora”, detalló.

José Alonso.jpg José Alonso contó de qué manera influye en Colón la indefinición de la AFA con la TV.

Más allá de la postura institucional, Alonso fue claro sobre el impacto que tendría la demora: “Si el torneo empieza sin TV, no habría ingresos para los clubes ni transmisión para los hinchas cuando el equipo juega de visitante. Eso también es un problema grande”.

Colón, expectante sobre la decisión de AFA con la TV

Colón, como el resto de los clubes de la categoría, observa la situación con expectativa pero sin margen de maniobra. “Es una negociación que nosotros no podemos resolver ni manejar. Ojalá pudiéramos, pero depende exclusivamente de AFA”, remarcó.

El dirigente reconoció que el dinero de la televisión es hoy un recurso clave para sostener estructuras que ya vienen golpeadas económicamente. “Estamos hablando de clubes que no tienen otros ingresos fuertes. Si eso se demora, se complica todo”, sostuvo.

Mientras tanto, en Santa Fe esperan una definición que permita encarar el inicio de la competencia con mayor previsibilidad. La pelota todavía no rueda, pero la tensión ya se siente en los escritorios.