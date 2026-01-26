José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso contó cómo encontró a Colón y qué se está haciendo para sacarlo adelante. Y tiró: "El objetivo es el ascenso, pero con bases sólidas".

A menos de dos meses de haber asumido la presidencia, José Alonso rompió el silencio en una entrevista profunda donde dejó definiciones fuertes sobre la herencia recibida, el armado del plantel y el rumbo que pretende para Colón en su camino por la Primera Nacional 2026.

“Desde afuera parecía que el club estaba más o menos ordenado, pero cuando empezás a bucear te encontrás con problemas de todo tipo: económicos, financieros, deportivos e institucionales”, aseguró el dirigente, marcando el punto de partida de su mandato.

Ordenar el caos, el primer objetivo de José Alonso en Colón

Alonso explicó que los primeros pasos no fueron sencillos: “Asumimos en un mes atípico, con las fiestas en el medio, pero desde el primer día nos propusimos tres cosas claras: armar un plantel competitivo, salir de las inhibiciones y empezar a ordenar el club en serio”.

José Alonso Foto gentileza: Melani Rivas

Sobre las restricciones que pesaban sobre la institución, fue tajante: “No podés crecer con un club endeudado y menos inhibido. Eso era una urgencia”.

En cuanto al fútbol, destacó el trabajo conjunto con el director deportivo y el entrenador: “Nada se hizo al azar. Cada jugador que llegó fue analizado entre el técnico, el director deportivo y la dirigencia. Fue un trabajo en equipo”.

El caso Pulga y un regreso clave

Uno de los temas más sensibles fue la salida de Luis Rodríguez. Alonso no esquivó la cuestión: “Fue una situación dolorosa, porque el Pulga es parte de la historia grande del club, pero el técnico no lo tenía en cuenta y había que tomar decisiones”. Sin embargo, dejó abierta una puerta emotiva: “La idea es hacerle un partido despedida como se merece, con los campeones”.

Pulga Rodríguez.jpg Prensa Colón

Distinta fue la historia con Federico Lértora: “Yo lo llamé personalmente y le pedí que nos diera una mano. Él y su familia quieren mucho a Santa Fe, y eso fue clave para que vuelva”.

Mercado, conflictos y refuerzos

Alonso también habló de situaciones pendientes. Sobre José Neris, fue contundente: “Que un jugador no se presente a entrenar es algo gravísimo, para él y para su representante. Los contratos están firmados y hay que respetarlos”.

En la búsqueda de refuerzos, confirmó que siguen activos: “Estamos buscando un zaguero central y un jugador por la derecha. Kevin López está muy cerca”.

Herencia pesada y realidad económica

El presidente fue especialmente crítico con la gestión anterior: “Encontramos un club con mucha anarquía y una incapacidad de gestión que nos dejó deudas por todos lados. Hay empleados y jugadores a los que se les debía dinero”.

También relativizó el peso de los ingresos televisivos: “La tele representa apenas entre el 10 y el 15% del presupuesto. El club se sostiene con los socios”. Por eso, marcó un objetivo claro: “Queremos llevar la masa societaria a un piso de 28 mil socios”.

Sobre las ventas de futbolistas, aclaró: “La gente cree que entra todo limpio, pero entre impuestos y porcentajes el club recibe mucho menos de lo que se imagina”.

Un mensaje final para el hincha

Alonso cerró con una imagen que resume su proyecto: “La idea es volver a poner a la locomotora sobre el riel. Estaba descarrilada. Ahora queremos que se vayan sumando los vagones y que el club funcione de verdad”.

Y dejó un pedido claro para el pueblo sabalero: “Entiendo la ansiedad del hincha, pero estamos construyendo algo serio. El objetivo es el ascenso, pero también dejar un club ordenado y fuerte para el futuro”.