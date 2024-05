Jourdan infló el pecho en Colón y palpitó el duelo ante Defensores de Belgrano

Fue uno de los habituales titulares que estuvo desde el inicio pese a la rotación. Luego del cotejo, el DT Iván Delfino explicó que mantuvo a los jóvenes y que venían más enteros. En el caso de Jourdan, ya pasó los 30 años y así y todo se muestra en su mejor momento.

"Sacó a los viejitos (risas). La verdad, me siento bien y terminé sin problemas. Solo un poco golpeado, pero nada importante. Hay tiempo para descansar hasta el lunes. Estoy bien", narró.

image.png Federico Jourdan (fondo) ponderó este momento de Colón.

Federico Jourdan y Colón ya piensan en Defensores de Belgrano.

Está claro que la prioridad es la Primera Nacional y la elección del técnico de color una formación alternativa lo reflejó, pero igual no había que descuidar y salir a ser protagonistas. Sobre todo, por el margen que se sacó en la punta de la zona N. "Pudimos sacar una leve ventaja, pero es un torneo muy largo. Ahora tenemos un partido muy difícil ante Defensores de Belgrano, pero lo importante era hacer bien las cosas hoy (por este miécoles), respetar al rival y pasar de fase".

En el final, no se preocupó por las chances de gol que no pudo aprovechar ante Los Andes en el estadio Eva Perón de Junín de Sarmiento: "Estoy teniendo chances y, si bien no todas entran, lo importante es crearlas".