Juan Pafundi, el árbitro del cotejo entre Morón y Colón

Toledo arremetió por lo sucedido ante Gimnasia y Tiro: "Me pegaron un codazo de mala leche"

El árbitro de Morón y Colón en la 11ª fecha de la Primera Nacional

Se resolvió finalmente que Juan Pafundi sea el juez que se presente en el estadio Nuevo Francisco Urbano con capacidad para cerca de 32.000 espectadores. Tendrá como asistentes a Lucas Pardo y Diego Romero. El cuarto árbitro será Gonzalo Creimermann. Será la primera vez que Pafundi dirigirá al Sabalero.

• LEER MÁS: Toledo, sin filtro en Colón: "Me pegaron un codazo de mala leche"

Primera Nacional

Fecha 11

Zona A

Sábado 13 de abril

Agropecuario Arg - Estudiantes, a las 17.05 horas (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Alvarado (M.D.P.) - Dep. Maipú (Mza.), a las 19.00 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ramiro Cabrera

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

All Boys - Talleres (R.E.), a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Arnaldo Melgarejo

Cuarto árbitro: Daniel Zamora

Domingo 14 de abril

Tristán Suarez - Quilmes A.C a las 14.30 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Brown (P.M.) - Chacarita Juniors, a las 15.30 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Racing (Cba.) - Ferro Carril Oeste, a las 16.30 horas

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

Patronato (Paraná) - San Miguel, a las 17.00 horas

Árbitro: Emanuel Ejarque

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Hernán Salado

Cuarto árbitro: Guillermo González

Güemes (S.E.) - G. y Esgrima (J.), a las 18.00 horas

Árbitro: Gastón Monsón

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Sebastián Ranciglio

San Martin (S.J.) - San Martin (T.), a las 18.50 horas (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo

Zona B

Viernes 12 de abril

Nva. Chicago - Estudiantes (Río IV), a las 18.00 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Sábado 13 de abril

Brown (Adrogué) - Atlanta, a las 15.00 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Rodrigo Arin

Cuarto árbitro: Lucas Di Bastiano

Temperley - Alte. Brown, a las 15.05 horas (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Almagro - Def. Unidos, a las 15.30 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez

G. y Esgrima (Mza.) - Aldosivi (M.D.P.), a las 16.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Matías Coria

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Chaco For Ever - At. de Rafaela, a las 17.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Dep. Morón - Colón, a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Domingo 14 de abril

G. y Tiro (Salta) - Mitre (S.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Alejandro Schneller

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Maximiliano Jérez Silcan

Def. de Belgrano - Dep. Madryn, a las 21.00 horas (TV)

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

Interzonal

Domingo 15 de abril

Arsenal F.C - San Telmo, a las 15.00 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Damián Rubino