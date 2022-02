Julio Falcioni: "La idea de Colón es pelear hasta el final"

Mientras que luego, Julio Falcioni reveló qué fue lo positivo del triunfo de Colón y dijo: "El equipo intentó buscar, respaldarse permanentemente, el rival tiene méritos, Godoy Cruz es un equipo que juega bien. Rescato ese esfuerzo por respaldar al compañero, cuando no se puede jugar hay que reposicionarse para volver a arrancar, el penal para Godoy Cruz vino rápido y a partir de ahí decidí cambiar la estructura. Lo dije después de Boca que venimos trabajando estos cambios, cuando lo hacemos el equipo no se resiente, los que entraron lo hicieron bien, pudimos hilvanar jugadas importantes. Pretendemos que Aliendro intente romper, lo hizo muy bien, y provocó la jugada del tercer gol. Nos estamos conociendo, ellos a nosotros y nosotros las reacciones que van teniendo".

Y Julio Falcioni agregó sobre la victoria de Colón: "Si en el primer tiempo no teníamos los cuatro volantes hubiéramos sufrido más, porque habrían encontrado los espacios, uno analiza el partido en diferentes etapas del juego, en lo que sucede, lo que puede ir sucediendo. Pensamos en cerrar los espacios, y luego aprovecharlos para lastimar con mayor profundidad al adversario, afortunadamente se dio, no siempre sucede".

Luego, se refirió al gran partido de Facundo Farías, y Julio Falcioni advirtió: "Lo dije el primer día, que le daremos determinadas libertades dentro del campo, le marcamos en los videos personalizados que le mandamos cuáles son los espacios que queremos que aproveche, sabíamos que el lateral derecho intentaba pasar permanentemente al ataque, y queríamos que juegue a las espaldas. En el segundo tiempo le dimos la libertad de jugar con dos puntas, y con el enlace que fue el Pulga, hay muchos que tuvieron gran nivel. El arquero estuvo muy presente, sacó un cabezazo en el primer tiempo, el Rafa Delgado estuvo bárbaro, metió una pelota perfecta en el primer gol, hubo varios puntos altos, lo bueno es que tengamos los tiempos para seguir trabajando, si es con victorias mucho mejor porque se trabaja con más tranquilidad".

En tanto que luego, Julio Falcioni afirmó: "Lucas está muy bien, tanto en los amistosos como en el partido ante Boca, entró muy bien, es bueno contar con esa clase de jugadores, confiamos en él, por eso generalmente fue el primer cambio. En cancha de Boca también hicimos un cambio doble, parecido al de hoy, y nos dio buenos resultados, no quiere decir que en el próximo partido jugaremos de la misma manera. A partir de mañana veremos qué es lo mejor, si seguir con un 4-4-2 o parar una línea de cinco, veremos qué es lo que plantea el adversario".

"Tenemos un buen plantel de gente grande, con experiencia, que demostró inmensas cualidades y tenemos una seguidilla de partidos importantes, esperemos recuperarlos a todos, para tener una regularidad, la idea es pelear hasta el final, pasaron dos fechas y tenemos cuatro puntos, luego de haber enfrentado a dos equipos importantes. Hay que tener en cuenta que las primeras seis fechas jugamos de visitante, más allá que hoy jugamos con nuestra gente, no pudimos ni siquiera entrenar, vinimos a un campo neutral, más allá de la localía y el apoyo de la gente. Pero en el conocimiento de los espacios y el estado del campo llegamos en las mismas condiciones que Godoy Cruz, eso ocurrirá hasta la séptima fecha que jugaremos el clásico, con lo cual los puntos que podamos rescatar serán muy buenos", agregó Julio Falcioni, cuando se le preguntó para qué está Colón.

Más adelante, se refirió a por qué no juega Eric Meza, y Falcioni dijo: "Viene de hacer un buen torneo, en la semana previa al inicio del torneo estuvo con algunas molestias, estuvo dos o tres días sin poder entrenar o trabajando de manera diferenciada, cuando creamos conveniente lo utilizaremos, con la seguidilla ocuparemos a muchos jugadores del plantel, quisimos sostener a un equipo que hizo un buen partido ante Boca, para darle seguridad, hoy ese equipo resultó ganador, lo bueno es que vayamos ganando confianza y seguridad".

Sobre el estado de Wanchope Ábila, el DT de Colón dijo: "Viene trabajando, se sumó hace poquitos días, lo trajimos dentro de los convocados para que tenga confianza en la concentración, en la previa del partido con el grupo, por la mañana trabajó fuerte con el PF. Queremos ponerlo bien a punto, y firme. Queremos que en el momento que lo necesitemos esté de la mejor manera porque es un jugador muy importante. Lo seguimos preparando porque a lo largo del torneo lo vamos a necesitar".

"Me gusta sostener los equipos cuando consiguen cosas importantes pero voy analizando la recuperación que van teniendo, y viendo lo que hace el adversario. Uno lo analiza para decirle a sus jugadores cuáles son las virtudes y defectos del adversarios, como los rivales no mirarán a nosotros. No hay equipo perfecto en el fútbol argentino, me gusta respaldar pero hay veces que hay que tomar determinaciones en base a las necesidades del equipo", cerró Julio Falcioni.