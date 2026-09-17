Barranquitas Sur: adjudicaron la obra que permitirá elevar los terrenos, construir 42 viviendas y trasladar a 55 familias

La empresa santafesina BLS Construcciones realizará el alteo de dos hectáreas y la limpieza del reservorio en un plazo de 90 días. El proyecto permitirá avanzar con la relocalización de familias asentadas en sectores de riesgo hídrico.

Obra adjudicada. BLS Construcciones realizará el alteo de dos hectáreas y limpieza de reservorio en 90 días en Barranquitas Sur.

La Municipalidad de Santa Fe adjudicó una obra destinada a mejorar el funcionamiento del reservorio de Barranquitas Sur y generar terrenos elevados donde posteriormente se construirán viviendas para familias que actualmente viven en sectores expuestos al riesgo hídrico.

La empresa santafesina BLS Construcciones fue seleccionada para ejecutar los trabajos, que tienen un plazo previsto de 90 días .

El presupuesto oficial había sido establecido en $291 millones, mientras que la firma adjudicataria presentó una oferta de $224.832.203, por debajo del monto previsto inicialmente.

Además de BLS Construcciones, participaron del proceso licitatorio Pirámide Constructora S.A., Alamco S.A., Máximo Montaño Construcciones y Automat.

Altearán dos hectáreas y limpiarán el reservorio

La intervención contempla el alteo de aproximadamente dos hectáreas de terreno, utilizando parte de la tierra que será extraída durante las tareas de profundización y limpieza del reservorio.

De esta manera, la obra tiene un doble objetivo: mejorar la capacidad del sector para almacenar temporalmente el agua durante episodios de lluvias intensas y, al mismo tiempo, generar suelo apto para avanzar con un proyecto habitacional.

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Sobre esos terrenos se proyecta la construcción de 42 viviendas, con participación del Movimiento Los Sin Techo y financiamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La planificación contempla avanzar de manera progresiva, generando lotes que permitan construir entre cuatro y seis viviendas por etapa, de acuerdo con el avance de los trabajos.

El objetivo: trasladar a 55 familias

Uno de los principales objetivos de la intervención es la relocalización de 55 familias que actualmente viven dentro del reservorio de Barranquitas Sur.

Se trata de hogares asentados en un sector destinado originalmente al almacenamiento temporario de agua y que, ante determinados eventos meteorológicos, quedan expuestos a situaciones de anegamiento e inundación.

La intención es trasladar a esas familias a terrenos más elevados, dentro del mismo sector, y recuperar progresivamente el espacio necesario para que el reservorio pueda cumplir con su función dentro del sistema de drenaje urbano.

La problemática se extiende a otros puntos de la ciudad. Según estimaciones oficiales, entre 900 y 1.200 familias viven actualmente dentro de reservorios o fuera de los anillos defensivos de Santa Fe.

Una obra vinculada al riesgo hídrico

El proyecto adquiere especial importancia ante la posibilidad de que se registren períodos de lluvias intensas y crecidas asociadas al fenómeno de El Niño.

Los reservorios cumplen un papel fundamental dentro del sistema hídrico de Santa Fe, ya que permiten almacenar temporalmente el excedente de agua y disminuir la presión sobre los desagües y las estaciones de bombeo.

Por eso, la relocalización de las familias asentadas dentro de estos espacios busca combinar una política habitacional con la recuperación de infraestructura necesaria para reducir el riesgo de inundaciones.

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La humedad del suelo, un desafío para la obra

Uno de los aspectos técnicos que deberá afrontar la empresa durante los trabajos será el contenido de humedad de la tierra utilizada para elevar los terrenos.

La tierra será obtenida de la propia limpieza y profundización del reservorio, pero las lluvias frecuentes podrían mantenerla húmeda y dificultar las tareas de compactación.

Por ese motivo, las condiciones establecidas para la ejecución de la obra contemplan que, cuando sea necesario, el material deberá ser desparramado y aireado antes de avanzar con su compactación.

El objetivo es garantizar que los terrenos alcancen las condiciones necesarias para posteriormente soportar la construcción de las viviendas.

Qué ocurrirá si llueve antes de terminar las viviendas

El plazo de ejecución previsto es de 90 días, aunque el proceso habitacional continuará posteriormente con la construcción de las unidades.

Ante la posibilidad de que se produzcan lluvias extraordinarias antes de que las viviendas estén terminadas, desde el Municipio contemplan la posibilidad de realizar traslados transitorios a centros de evacuados para las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas por una emergencia hídrica.

La situación será evaluada de acuerdo con la intensidad de cada evento y las condiciones en las que se encuentre el reservorio.

Villa Oculta, otro punto de relocalización

La estrategia de relocalización también contempla intervenciones en otros sectores de la ciudad.

En Villa Oculta ya se realizaron trabajos de relleno y se construyeron cuatro viviendas a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

El proyecto prevé alcanzar las 12 unidades habitacionales, lo que permitiría comenzar allí con las primeras relocalizaciones de familias asentadas en sectores de riesgo.

Desde el Movimiento Los Sin Techo señalaron que se encuentran preparados para comenzar con la construcción de las viviendas en Barranquitas Sur una vez que estén disponibles los terrenos elevados.

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Recuperar la función de los reservorios

La obra adjudicada en Barranquitas Sur forma parte de una estrategia conjunta entre el Municipio y la Provincia para intervenir sobre sectores donde confluyen dos problemáticas: la necesidad de generar soluciones habitacionales y la presencia de familias asentadas en espacios fundamentales para el funcionamiento del sistema hídrico.

El alteo de los terrenos permitirá avanzar con las 42 viviendas proyectadas, mientras que la limpieza y profundización del reservorio apunta a recuperar capacidad de almacenamiento de agua.

El desafío será concretar ambas intervenciones de manera coordinada: mejorar la infraestructura hídrica, reducir la exposición de 55 familias y generar terrenos seguros para avanzar con nuevas viviendas.